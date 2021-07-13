Yıldırım'da su kesintisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıldırım'da su kesintisi

Yıldırım'da su kesintisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BUSKİ Genel Müdürlüğü Yıldırım'daki çalışmalardan dolayı su kesintisi yapılacağını duyururken, vatandaşların tedbirli olması istendi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Yıldırım'daki çalışmalardan dolayı su kesintisi yapılacağını duyururken, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle; Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi Kocaali Caddesi ve civarında, 13.07.2021 - 30.07.2021 tarihleri arasında, 10.00-18.00 saatleri arasında, zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Meral Akşener Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Petek Dinçöz Kaan Yıldırım Levent Yüksel
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yıldırım'da su kesintisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 10:31:54. #1.16#

title