Yıldırım'da su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü Yıldırım'daki çalışmalardan dolayı su kesintisi yapılacağını duyururken, vatandaşların tedbirli olması istendi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Yıldırım'daki çalışmalardan dolayı su kesintisi yapılacağını duyururken, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle; Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi Kocaali Caddesi ve civarında, 13.07.2021 - 30.07.2021 tarihleri arasında, 10.00-18.00 saatleri arasında, zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı