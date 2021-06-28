Yıldırım'da su kesintisi
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Yıldırım'da su kesintisi

Yıldırım'da su kesintisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım ilçesinin Ertuğrulgazi Mahallesi, Siteler Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi, Kaplıkaya Caddesi, Kanuni Caddesi ve Selçukbey Caddesi arasında kalan sokaklar ile civarında, 29.06.2021 tarihinde, 10.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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