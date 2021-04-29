Yıldırım'da su kesintisi
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Yıldırım'da su kesintisi

Yıldırım'da su kesintisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı, Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı, Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

BUSKİ'den yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Yıldırım İlçesi, Hacıvat Mahallesi C219, C220, 345 nolu sokak ve civarında, 30 Nisan 2021 ile 20 Mayıs 2021 tarihleri arasında, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında, zaman zaman su kesintisi yapılacaktır." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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