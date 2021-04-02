Yıldırım'da su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım Millet Mahallesi Şüheda Caddesi, Akkuş Sokak, 2.Vatan Caddesi ve Yunusemre Bulvarı arası ile civarında 03.04.2021-04.04.