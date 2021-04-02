Yıldırım'da su kesintisi
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Yıldırım'da su kesintisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yıldırım'da su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım Millet Mahallesi Şüheda Caddesi, Akkuş Sokak, 2.Vatan Caddesi ve Yunusemre Bulvarı arası ile civarında 03.04.2021-04.04.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım Millet Mahallesi Şüheda Caddesi, Akkuş Sokak, 2.Vatan Caddesi ve Yunusemre Bulvarı arası ile civarında 03.04.2021-04.04.2021 tarihlerinde, 10: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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