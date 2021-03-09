Yıldırım'da su kesintisi
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Yıldırım'da su kesintisi

09.03.2021 18:08 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:12
Yıldırım'da su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1 .Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Yıldırım'ın Esenevler Mahallesi Hacı Ali Sokak, Eren Sokak, Esen Cami Sokak ve civarında 10.03.2021-10.04.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1 .Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Yıldırım'ın Esenevler Mahallesi Hacı Ali Sokak, Eren Sokak, Esen Cami Sokak ve civarında 10.03.2021-10.04.2021 tarihleri ve 10: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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