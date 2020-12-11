Yıldırım'da su kesintisi
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Yıldırım'da su kesintisi

11.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:50
Yıldırım'da su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Musababa Mahallesi 2. Asa Sokak ve 9.Okul Sokak ile civarında 11.12.2020-25.12.2020 tarihleri arasında, 10.00-18.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Musababa Mahallesi 2. Asa Sokak ve 9.Okul Sokak ile civarında 11.12.2020-25.12.2020 tarihleri arasında, 10.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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