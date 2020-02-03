Yıldırım'da su kesintisi

03.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:21

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.



Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım Şirinevler Mahallesi 11 Eylül Bulvarının alt bölgesi, Otosansit kavşağının batısında kalan bölge ile Hacıvat Mahallesi'nin doğusundaki sokaklar 11 Eylül bulvarının alt bölgesinde kalan sokaklar ve civarında 04.02.2020 tarihinde 08: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İHA