Yıldırım'da su kesintisi - Haberler
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Yıldırım'da su kesintisi

Yıldırım'da su kesintisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım ilçesinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1. Kınık ve 3. Elmalı Sokak ile civarında 14.12.2021-31.12.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım ilçesinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1. Kınık ve 3. Elmalı Sokak ile civarında 14.12.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 10: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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