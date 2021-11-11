Yıldırım'da su kesintisi - Haberler
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Yıldırım'da su kesintisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yıldırım'da su kesintisi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım'ın Eğitim Mahallesi 1. Bilgin Sokak ve civarında 12.11.2021 - 11.12.2021 tarihleri ve 10.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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