Yıldırım'da spor okulları açıldı
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Yıldırım'da spor okulları açıldı

11.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:09
Yıldırım'da spor okulları açıldı

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla yapılamayan Yıldırım Belediyesi Kış Spor Okulları, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte hizmete açıldı.

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla yapılamayan Yıldırım Belediyesi Kış Spor Okulları, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte hizmete açıldı.

Yıldırım Belediyesi, çocukları sporla buluşturarak gelişimlerine katkı sağlıyor. Kış Spor Okulları, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte başladı. Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde 6-28 Mart 2021 tarihleri arasında yapılmaya başlanan 6. dönem Kış Spor Okullarında, yüzme, basketbol, voleybol, tenis, futbol, karate, jimnastik, taekwondo, masa tenisi ve satranç branşlarında uzman antrenörler nezaretinde eğitimler veriliyor.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte eğitimlerimizi başlattık. Ancak her türlü tedbiri alıyoruz. Bu minvalde öğrenci kontenjanlarımızı düşürdük, ayrıca spor merkezlerimize gelen hemşehrilerimizden ve evlatlarımızdan HES kodlarını istiyoruz. Süreci hemşehrilerimiz için avantajlı hale getirmek adına elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Bu süreci birlikte atlatacağız" dedi. - BURSA

Yıldırım'da spor okulları açıldı
Yıldırım'da spor okulları açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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