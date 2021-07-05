Yıldırım'da muhtarlar buluşması

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Yıldırım'da muhtarlar buluşması

Yıldırım'da muhtarlar buluşması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıya Başkan Oktay Yılmaz'ın yanı sıra TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, mahalle muhtarı ve belediye başkan yardımcıları katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, "Salgın sürecinde, gerek tek tek gerekse de küçük guruplar halinde muhtarlarımızla bir araya geldik. Mahallelerimizin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını masaya yatırdık. Proje ve hizmetlerimizle ilgili muhtarlarımızın görüş ve önerilerini aldık. Mahalli idarelerin temel taşı olan muhtarlarımız, bizlerin yakın çalışma arkadaşlarıdır. 'Daha yaşanabilir bir Yıldırım' hedefimize giden yolda muhtarlarımızın katkısı ve desteği bizler için çok önemli. Yıldırım'ı el ele, ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım ve Yıldırımlılar için yorulmadan çalıştıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Göreve geldiğimiz 2019 yılını 'Mali Disiplin ve Kent Disiplini Yılı' ilan etmiştik. Bu minvalde bütçe dengelemesini gerçekleştirip, 5 yıllık projeksiyonumuzu ortaya koymuştuk. 2020 yılını da vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda 'Fen İşleri Yılı' ilan edip başta asfalt çalışmaları olmak üzere bütün mahallelerimizde işe koyulmuştuk. Hiç vites düşürmeden asfalt ve kaldırım çalışmalarına devam edeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri ve belediyemizin imkanları ile ilçemize 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandırıyoruz. Sosyal yaşam merkezleri, kütüphaneler, spor tesisleri, pazar alanları gibi çok önemli yatırımları ilçemize kazandırdık. Elbette yaptıklarımızı yeterli görmüyoruz. Daha fazlasını yapabilmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Samimiyetimizden, gayretimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Yerel ve genel hizmetlerin vatandaşa ulaştırılması noktasında muhtarların çok önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "Muhtarlarımız bizim çalamadığımız kapıları çalabilen, vatandaşla daha yakın ilişki kurabilen kişilerdir. Hizmet ağının içinden muhtarlarımızı çeker alırsak, vatandaşın sesi bize ulaşmaz. Muhtarlarımız olmazsa vatandaşın derdini bilemeyiz. Cumhurbaşkanımız da muhtarlarımıza ayrı bir önem veriyor" dedi. Salgın döneminin olağanüstü şartlar ortaya çıkardığını hatırlatan Çavuşoğlu, "İtalya, İspanya, İngiltere, ABD başka olmak üzere Batı ülkeleri çok zor bir sınavdan geçti. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik ve kriz yönetme becerisi sayesinde, Türkiye'de sağlık sistemi, sosyal destek hizmetleri aksamadan devam etti. Ekonominiz ne kadar büyük olursa olsun, eğer ihtiyaç duyan vatandaşınızın yanında olamıyorsanız gerisi boş Şükürler olsun ki Türkiye bu süreçte tek bir vatandaşını sahipsiz ve çaresiz bırakmadı. Bu ülkeyle övüneceğiz. Bir ve güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.

Muhtarlarla sık sık bir araya gelen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür eden Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak da, "Muhtarlar olarak bizler mahallelerimize hizmet götürebilmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz bu mücadelede en büyük destekçimiz oldu. Kendisiyle hem mahalle ziyaretleri esnafında hem de özel toplantılarda sık sık bir araya geliyoruz. Derdimizi, mahallelerimizin eksiklerini anlatıyoruz. Sağ olsun kendileri taleplerimizi karşılamak için elinden gelen çabayı gösteriyor" diye konuştu. - BURSA

Yıldırım'da muhtarlar buluşması
Yıldırım'da muhtarlar buluşması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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