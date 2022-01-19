Yıldırım'da Mevlana Mahallesi'nde başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Domino etkisi ile bölgenin dönüşümüne hız kazandıracak ve model oluşturacak Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi 7. ve 8. etaplar olmak üzere 2 bölümde inşa edilecek.

YILDIRIM, BURSA (Bültenler) - Deprem riski altındaki güvensiz ve sağlıksız konutların yıkılarak, yerine; modern, güvenli ve sağlıklı konutların yapılacağı projede hak sahipleri ile yüzde 100 oranında uzlaşma sağlandı. Rezerv alan kullanılmadan 60 dönümlük alanda hayata geçirilecek dönüşüm kapsamında toplamda 944 konut yıkılırken, yerine bin 244 konut inşa edilecek. Zemin üstüne 7 kat olarak planlanan proje, 'yerinde ve gönüllü' dönüşümün en önemli örneği olacak.

2023 ŞUBAT'TA HAK SAHİPLERİ KONUTLARINA KAVUŞACAK

301 konutun yıkımının tamamlandığı 7. Etap'ta çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Yıkımı gerçekleştirilen binaların yerine; 644 konut ve 177 işyerinin yapılacağı 7. Etap'ta kapalı ve açık otopark, yürüyüş yolu, açık sosyal tesis alanı, çocuk oyun yeri ve fittnes alanı yer alacak. Bursa'nın tarihi kimliğine ve geleneksel mimarisine uygun şekilde planlanan proje ile mahalle kültürü ve komşuluk ilişkileri yaşatılacak. Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi 2023 yılı Şubat ayında tamamlanacak ve Mevlana'da yeni bir yaşam başlayacak.

ÖRNEK OLACAK DÖNÜŞÜM

İlçenin dönüşümünde model olacak Mevlana Mahallesi 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Başkan Yılmaz, "7. Etap'ta bulunan 301 konutun tamamını yıktık. Şimdi de, hafriyat işleri tamamlanan bloklarda temel altı grobeton ve yalıtım çalışmaları devam ediyor. 2023 yılı Şubat ayında inşallah proje tamamlanacak ve Mevlana'da yeni bir yaşam başlayacak. Projemiz tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştirildi. Tek bir kamulaştırma yapmadık. Hak sahibi vatandaşlarımızla görüştük, kavuşacakları yeni yaşamı anlattık. Onların sıkıntılarını dinledik, çözüm ürettik. Vatandaşlarımıza maddi kolaylık sağlamak borçlarını 10 yıla kadar vadelendirdik. Vatandaşlarımızın taşınma işlerine yardımcı olup, kira desteği de sağladık. Netice itibariyle 7. Etap'ta yüzde 100 oranında uzlaşma sağladık. Yıldırım'daki en önemli amacımız insanların mağdur olmayacağı, güvenli ve modern konutlarda yaşayacağı bir dönüşüm hamlesini tam anlamıyla gerçekleştirmek. Kentsel dönüşüm hamlemizdeki en önemli parametrelerimizden birisi tasarım standartlarımız. Batıyı veya bize yabancı bir mimari tasarımı taklit etmiyoruz. Kadim medeniyetimizden esinlenerek tamamen tarihi ve kültürel dokularımıza uygun özgün bir tasarım anlayışıyla; kimlikli, şahsiyetli, özellikli projeler üretiyoruz. Mevlana'da da ortaya doğru bir model koyduk. Şehir silüetini bozmayan, komşuluk ilişkilerinin devam edeceği, sağlıklı, güvenli yapılar ortaya çıkarıyoruz" dedi.

DÖNÜŞÜME TAM DESTEK

Belediye olarak, kentsel dönüşümle ilgili özel sektör girişimlerine de destek verdiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ın tamamını TOKİ ya da Belediye eliyle dönüştürmek mümkün değil. Böyle bir uygulamayı sağlıklı da bulmuyoruz. Biz Mevlana'da ortaya doğru bir model koyduk. Şehir silüetini bozmayan, komşuluk ilişkilerinin devam edeceği, sağlıklı, güvenli yapılar ortaya çıkarıyoruz. İstiyoruz ki bu özel sektöre de örnek olsun. Özel sektör ve vatandaşlarımız arasında gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm görüşmelerine de destek oluyoruz. Tapu da sorun varsa orada destek oluyoruz, hukuksal bir sorun varsa hukuk desteği veriyoruz. Yeter ki taraflar anlaşsın biz elimizden gelen desteği sunuyoruz" dedi.

2022 YILI HİZMETLER MEYVELERİNİ VERECEK

2021 yılında Yıldırım'da insana dokunan birçok projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kentsel dönüşümle sosyal dönüşüm birlikte yürütülmesi gereken önemli bir konu. Binaları dönüştürmek işin sadece küçük bir kısmı. Kentin sosyal, kültürel yaşamını da dönüştürmek gerekiyor. Bunun için de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Kütüphaneler, kültür merkezleri, spor tesisleri, sosyal yaşam alanları inşa ediyoruz. Yıldırım'daki yeşil alanları toplam 1.5 milyon metrekare artırıyoruz. Yaptığımız, inşası süren ve proje aşamasında olan çalışmalarımız var. Bunlar tamamlandığında Yıldırım'daki değişim herkes için daha görünür olacaktır. 2022 yılı projelerin meyvelerini verdiği bir yıl olacak" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri