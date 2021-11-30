Yıldırım'da lodos nöbeti

Yıldırım Belediyesi, hayatı olumsuz etkileyen lodosa karşı aldığı tedbirlerle mağduriyetlerin önüne geçti.

Lodosun etkili olduğu ilk andan itibaren teyakkuz haline geçen Yıldırım Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Sosyal İşler, Veteriner İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, ilçe sakinlerinin taleplerine anında cevap veriyor.

Lodosun ortaya çıkmasından önce tüm hazırlıklarını yaparak tüm ilgili birimleri teyakkuza geçirdiklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ağaç devrilmesinden, hayvan yaralanmalarına, çevre temizliğinden aşırı yağışların sebep olduğu olumsuzluklara 500 olaya anında müdahale ettik. Ekiplerimiz lodos sebebiyle oluşan mağduriyetleri gidermek adına gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Hemşehrilerimiz şiddetli lodostan kaynaklı şikayetlerini 444 16 02 numaralı Yıldırım İletişim Merkezi'ne iletebilirler. Yıldırım Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanındayız" dedi. - BURSA