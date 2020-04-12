Yıldırım’da koronavirüse karşı ‘e-imar’ sistemi
Korona virüs ile mücadele sürecinde gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması noktasında çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, 2020 yılı başında hayata geçirdiği 'e-imar dijital onay sistemi' ile imar işlerinin belediyeye gidilmeden elektronik ortamda gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor.
12.04.2020 22:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:20
Korona virüs ile mücadele sürecinde gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması noktasında çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, 2020 yılı başında hayata geçirdiği 'e-imar dijital onay sistemi' ile imar işlerinin belediyeye gidilmeden elektronik ortamda gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor.
Kaynak: Dunya.com