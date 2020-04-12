Yıldırım’da koronavirüse karşı ‘e-imar’ sistemi Korona virüs ile mücadele sürecinde gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması noktasında çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, 2020 yılı başında hayata geçirdiği 'e-imar dijital onay sistemi' ile imar işlerinin belediyeye gidilmeden elektronik ortamda gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor.

Korona virüs ile mücadele sürecinde gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması noktasında çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, 2020 yılı başında hayata geçirdiği 'e-imar dijital onay sistemi' ile imar işlerinin belediyeye gidilmeden elektronik ortamda gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Kaynak: Dunya.com