Yıldırım'da korona virüs tedbiri Yıldırım'da korona virüs tedbiri Yıldırım Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlama yapıyor Yıldırım Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı saran korona virüse karşı temizlik ve ilaçlama çalışmalarını artırdı.

Yıldırım'da korona virüs tedbiri

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlama yapıyor

BURSA - Yıldırım Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı saran korona virüse karşı temizlik ve ilaçlama çalışmalarını artırdı.

Yıldırım Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı çocuk oyun alanları, okul çevreleri, belediye otobüs durakları ve hastane çevreleri özel kıyafetli personeller tarafından temizlenerek ilaçlandı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, korona virüs vak'alarının Türkiye'de de görülmeye başlaması ile tedbirleri artırdıklarını belirtti. Yıldırım'da insan sirkülasyonunun yoğun olduğu hastane önleri, parklar ve okulların bulunduğu bölgelerde çalışmalara ağırlık verdiklerini dile getiren Oktay Yılmaz, "Temizlik İşleri Müdürlüğü'müz yollarda, parklarda yıkama çalışmaları yürütürken, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizde ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Bugün ilçemizin en büyük sağlık kuruluşu çevresinde bu çalışmaları gerçekleştirdik. Bundan sonra da düzenli olarak aile sağlığı merkezleri, okullar, camiler, parklar gibi insanların yoğun olduğu bölgelerde bu çalışmalarımız devam edecek. Korona virüs ile mücadele konusunda hemşehrilerime tavsiyem, her türlü tedbiri almaları, ancak panik yapmamalarıdır. Bu virüsle mücadelenin merkezinde hijyen yer alıyor. Bizler şehrin hijyeni için her türlü tedbiri alıyoruz, hemşehrilerimiz de bu kişisel hijyen konusunda önlemleri alırsa bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA