Yıldırım'da 'korona' denetimi Yıldırım Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, tüm dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki pazaryeri ve marketlerde incelemelerde bulundu.

Ekipler, İç İşleri Bakanlığı tarafından koronavirüs kapsamında yayınlanan genelge ile halk sağlığını tehdit eden kaldırımlarda, açık gıda, sebze ve meyve satan işletmeleri kontrol ederek işletmelere karara uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ticaret Bakanlığı'nın 20 Mart'ta yayınladığı 'Marketler ve Pazaryerlerinde sebze ve meyvelerin tüketicilere seçtirilmeden, satıcılarla gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satılması ve tezgah aralarında boşluk bırakılması' yönündeki genelge kapsamında da pazaryerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, pazaryerlerindeki satıcılara eldiven dağıtılırken, tezgahlar arasında güvenli mesafe oluşturulmaları sağlandı. Öte yandan alışveriş yapan vatandaşlar koronavirüs ile ilgili bilgilendirilirken, tezgahlarda satılan ürünlere dokunulmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: Bültenler