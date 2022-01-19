Yıldırım'da kar ulaşıma engel olmadı

Kış şartlarının hayatı olumsuz etkilemesini önlemek adına gerçekleştirdiği çalışmalarla her sene vatandaşların memnuniyetini kazanan Yıldırım Belediyesi, bu sene de kar ve buzlanma sebebiyle yolların ulaşıma kapanmaması için 7-24 Yıldırımlılara hizmet veriyor. Sokak, hastane, okul, ibadethane ve kamu kurumlarının çevresinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, Yıldırım İletişim Merkezi'ne vatandaştan gelen taleplere de anında müdahale ediyor. Yıldırım Belediyesi, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için 2 greyder, 6 adet kepçe küreme, 6 tuzlama aracı, 2 tuz yükleme iş makinesi, 11 açık kasa kamyonet, 4 mini kamyonet ve 396 personel ile teyakkuzda bekliyor.

HEMŞEHRİLERİMİZİN YOLLARI DAİMA AÇIK OLACAK

Yıldırım'da kış aylarının vatandaşları mağdur etmemesi için tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçemizin tümünde, yüksek kısımlarında ve Uludağ eteklerinde kalan bölgelerde yoğun olarak yaşanan kar yağışı ile buzlanma sonrasında olumsuzlukların yaşanmaması, hemşehrilerimizin günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım'ın daha ulaşılabilir olması amacıyla kar yağışı ve buzlanmayla mücadele çalışmalarımız 7 gün 24 saat boyunca

devam edecek. Vatandaşlarımız kış mevsimi süresince olası kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumları Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi'nin 444 16 02 numaralı telefonuna iletebilirler. Yıldırım'da hemşehrilerimizin rahatı ve güvenliği için çalışıyoruz. Ayrıca ekiplerimiz sokaktaki dostlarımızın da olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için beslenme odaklarına yiyecek bırakıyorlar" diye konuştu.

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