Yıldırım'da Kanserle Savaş Ketem İle Güç Kazanıyor…

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Yıldırım Belediyesi ile Halk Sağlığı İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ni (KETEM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkezin hizmete açıldığı 2015'den beri Yıldırım'da ücretsiz kanser taramaları gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Çağımızın en büyük hastalıklarından biri olan kanserle mücadelenin en etkin yolu erken teşhis ve tedavi. Biz de başta Yıldırımlı kadınlarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimizde kansere karşı farkındalık uyandırmayı vazifelerimizin başında görüyoruz. Bu amaç doğrultusunda KETEM'de mamografi, rahim ağzı, kolerektal olmak üzere ayda ortalama bin 200 kişiye toplamda 36 bin 154 kişiye kanser taraması gerçekleştirildi" dedi.

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Risk grubunu oluşturan 30-65 yaş arası Yıldırımlıları KETEM'de ücretsiz kanser taramasına davet eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, muhtarlıklar ve STK'lar üzerinden gelen talepler doğrultusunda dileyen kadınlarımızı evlerinden alarak işlemlerinin yapılmasının ardından araçlarımızla ücretsiz olarak tekrar evlerine bırakıyoruz" diye konuştu. İlçede kansere karşı yürütülen topyekûn mücadelede, öncelikli hizmet gruplarından olan kadınların yanında yer almaya devam edeceklerini de aktaran Başkan Edebali, "Kanserle mücadelede en önemli unsurlarından birisi de belirli aralıklarla yapılan periyodik kontrollerdir. Erken teşhisin hayat kurtaracağı bilinciyle yerel yöneticiler ve kamu kurumları olarak kanserde erken tanı ve sonrasında tedavi sürecini başlanarak bir kadını, bir anneyi bu amansız hastalıktan kurtarmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.