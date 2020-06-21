Yıldırım'da Kafeler Sokağı'nın çehresi değişiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yıldırım'da Kafeler Sokağı'nın çehresi değişiyor

İlçeye değer katacak projeler arasında şehir estetiğini ön plana çıkaracak çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, 'kafeler sokağı' olarak bilinen Akdemir ve Derebaşı sokaklarına yeni kimlik kazandırıyor.

Yıldırım'da Kafeler Sokağı'nın çehresi değişiyor
21.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:42

İlçeye değer katacak projeler arasında şehir estetiğini ön plana çıkaracak çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, 'kafeler sokağı' olarak bilinen Akdemir ve Derebaşı sokaklarına yeni kimlik kazandırıyor.

Bursa'nın en köklü mahallelerinden olan Kurtoğlu'nda, kafelerin yoğun olarak bulunduğu Akdemir ve Derebaşı sokaklarında hizmet veren işletmelerin düzensizliğini ve çevre sakinlerinin tepkisine yol açan olumsuzluklar nedeniyle Yıldırım Belediyesi, bölgenin çehresini değiştiriyor. Yıllar önce yaya yolu olarak planlanması gerekçesiyle trafiğe kapatılan alanın hem daha işlevsel kullanılması ve yaya ulaşımına engel olmaması, hem de bölge sakinlerini huzura kavuşturması için harekete geçen Yıldırım Belediyesi, çalışmalarına başladığı cephe sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi uygulamalarıyla bölgeyi daha modern bir görünüme büründürürken ilçe sakinlerine vakit geçirebilecekleri buluşma noktası oluşturacak. Kafeler alanında sundurma olarak tabir edilen çadırdan kapatma yapılar kaldırılırken, esnaf da oturma gruplarını mekanlarının içine alıyor. Çalışmaların sonucunda Akdemir ve Derebaşı sokaklar yeni bir kimliğe kavuşacak, işletmeler daha sağlıklı hizmet verirken, ilçe sakinleri de yürüme alanlarından daha işlevsel bir şekilde faydalanabilecek.

Yıldırım'da şehir estetiğine ve kent kimliğine zarar veren görüntüyü ortadan kaldırarak bölgeyi yeni bir görünüme kavuşturacaklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kurtoğlu Mahallesi, Bursa'mızın en köklü ve tarihi bölgelerinden biri. Yıldırımlıların 'Kafeler Sokağı' olarak akıllarında yer eden Akdemir ve Derebaşı Sokakların çehresini değişiyoruz. Yıldırım'da şehir estetiğine ve kent kimliğine zarar veren görüntüyü ortadan kaldırarak ilçemizin simgelerinden olan 'Kafeler Sokağı' yeni bir görünüme kavuşturacak ve bölgeyi yeniden ilçe sakinlerimizin buluşma noktası haline getireceğiz. Geçmişte trafiğe kapatılarak yayalaştırılan bölgede hemşehrilerimizin yürümesi için de kısıtlanmamış olacak. Yıldırım'a değer katacak projelerimizi ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Haber
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti Haber
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Ceaevinden izinli çıkan şahıs, önce bekçiye çarptı ardından polis memurunu yaraladı
Ceaevinden izinli çıkan şahıs, önce bekçiye çarptı ardından polis memurunu yaraladı
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Halife Hafter Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Gündeş Aleyna Tilki Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yıldırım'da Kafeler Sokağı'nın çehresi değişiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 13:27:55. #1.15#
title