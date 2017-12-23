Yıldırım'da Kadın Dayanışması

Şükran Edebali, Dünya Kooperatifçilik Günü'nde Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) bünyesinde faaliyet gösteren Yıldırım Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi (YIL-KA) Namazgah Atölyesi'ni ziyaret etti. YIL-MEK bünyesinde faaliyet gösteren mefruşat, giyim ve iğne oyası branşlarında bebe giyim ürünleri ve mefruşat ürünleri yapan kadınlarla bir araya gelen Şükran Edebali, aile bütçelerine katkı sağlayan kooperatif üyesi kadınlara destek oldu. Toplumun, kadınların da dahil olduğu bir üretim hayatıyla beraber kalkınacağını vurgulayan Şükran Edebali, ailenin temelini oluşturan kadınların ekonomik hayatın da vazgeçilmez unsurları olduğunu ifade etti. Kadınların kutsal annelik vazifesinin yanında hayatın her alanında etkin rol alması gerektiğine işaret eden Şükran Edebali, "Kadınları sosyal ve ekonomik hayattan uzak tutmak toplumsal kalkınmanın bir yanın eksik kalmasına sebep olur. Ancak kadına fırsat verildiğinde ne kadar başarılı olduğunu ve ne kadar anlamlı projelere imza attığını görüyoruz. Güçlü yarınları inşa edecek kadınlarımızın, üretim hayatına katılarak aile ekonomisine katkıda bulunmalarını önemsiyoruz" dedi.

MİNİKLERE YAKIN İLGİ

Şükran Edebali, kurs merkezindeki filografi, iğne oyası, keçe, kağıt rölyef branşlarında aldıkları eğitimle hem kendilerini geliştirerek yeteneklerini keşfeden hem de birer hobi edinen YIL-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerini de inceleme fırsatı buldu. Kadınların günlük hayatta hobi sahibi olmasının önemine değinen Şükran Edebali, üretici kadınların aile ekonomisine katkısının öneminin altını çizdi. Kurs merkezindeki okul öncesi eğitim sınıfını da ziyaret eden Şükran Edebali, miniklerle de yakından ilgilendi. Geleceğini garanti altına almak isteyen toplumların gerçekleştireceği okul öncesi eğitim seferberliği başarılı olabileceğini dile getiren Şükran Edebali, minik öğrencilerin Dünya Kooperatifçilik Günü için hazırladığı şiiri dinledi ve ziyaretin sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.