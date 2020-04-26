Yıldırım'da kaçak yapıyla kararlı mücadele Yıldırım Belediyesi, kent kimliği ve dokusuna zarar veren kaçak yapılar ile mücadelesine taviz vermeden devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, kent kimliği ve dokusuna zarar veren kaçak yapılar ile mücadelesine taviz vermeden devam ediyor.

Yıldırım'ı plansız yapılaşmayla anılan bir ilçe yerine yaşam standartları yüksek şehir hüviyetine büründürmeyi amaçlayan Yıldırım Belediyesi, kaçak yapılaşma ile kararlı mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ulus, Arabayatağı, Çınarönü ve Yiğitler Mahallelerinde kaçak olduğu tespit edilen 9 yapı hakkında yıkım işlemi gerçekleştirdi. Bu doğrultuda Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılının ilk 4 ayında kaçak olduğu tespit edilen 34 yapı hakkında yıkım işlemleri gerçekleştirerek kaçak yapılaşmaya göz yumulmayacağını gösteriyor.

Kaçak yapılaşmaya kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kaçak yapılaşmayla mücadeleyle ilgili mevzuatın tereddütsüz uygulanacağını hemşehrilerimize bir kez daha hatırlatmak isterim. İlçemizdeki kaçak yapılaşma sonucunda kalitesiz ve güvenirliği olmayan yapılar, doğrudan onu yapanların ve ailelerinin can güvenliğini tehdit ediyor. Vatandaşlarımız kaçak yapılaşmayla ailesinin, çocuklarının ve kendisinin hayatını riske atmasın. Kaçak yapılaşma yüzünden hemşehrilerimizin mağdur olmalarını istemiyoruz." diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA