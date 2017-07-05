Yıldırım'da Kaçak Yapıya Geçit Yok

Yıldırım Belediyesi'nin İsabey ve Yunusemre ve Duaçınarı mahallelerinde gerçekleştirdiği yıkımlarla 2017'nin ilk 6 ayında yıkılan kaçak yapı sayısı 31'e ulaşırken, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali kaçak yapılaşmayla mücadeleden taviz verilmeyeceğini vurguladı.



Yıldırım Belediyesi'nin kaçak yapıyla mücadelesi aralıksız devam ediyor. 2017 yılının ilk 6 ayında yıkılan kaçak yapı sayısı 31'e çıktı. Aşırı göçün neticesi olarak yıllardır devam eden ve ilçenin kangreni haline gelen kaçak yapılaşma konusunda kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, kaçak ve plansız yapılaşma devrinin sona erdiğini vurgulayarak, "Yeni Yıldırım'da böyle bir yapılaşmaya yer yok. Yıldırım artık, güvenli konutları, sosyal donatı alanları ve geniş yollarıyla örnek bir şehir olacak" dedi.



Vatandaşa sağduyu çağrısı



Yıldırım'ı modern bir şehir haline getirmek için Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm hamlesini başlattıklarını hatırlatan Başkan Edebali, "Kaçak yapılaşma, başlangıçta vatandaşlarımız için cazip görülse de orta ve uzun vadede kesinlikle onların aleyhine. Deprem kuşağında yer alıyoruz ve bu gerçekle yaşamayı öğrenmek zorundayız. İnsanlarımızın tabut evler inşa etmesine göz yumamayız. İnsan hayatı her şeyin önünde ve güvenli konutlarda yaşamak temel insanlık hakkıdır. Bu bilinçle bir taraftan hemşerilerimize güvenli konutlar inşa ederken diğer taraftan da kent estetiğine uygun modern bir Yıldırım inşa edeceğiz. Bunu yaparken de temel dayanağımız hemşerilerimizin desteği olacak. Bizim Yıldırımlılardan isteğimiz bu konuda hassas olmaları. İleride büyük acılar yaşanmaması adına kaçak ve plansız konutlara itibar etmeyerek, kaçak inşaattan uzak durmalarıdır" diye konuştu. - BURSA