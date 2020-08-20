Yıldırım'da kaçağa geçit yok
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Yıldırım'da kaçağa geçit yok

Yıldırım Belediyesi, kent kimliği ve dokusuna zarar veren kaçak yapılar ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Yıldırım'da kaçağa geçit yok
20.08.2020 14:08 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:12

Yıldırım Belediyesi, kent kimliği ve dokusuna zarar veren kaçak yapılar ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

İlçenin dört bir yanındaki kaçak yapıları tespit ederek yıkımını gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, kaçak yapılaşma ile kararlı mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Samanlı ve Vakıf Mahallelerinde kaçak olduğu tespit edilen 7 yapı hakkında yıkım işlemi gerçekleştirdi. Bu doğrultuda Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılının ilk 8 ayında kaçak olduğu tespit edilen 73 yapı hakkında yıkım işlemleri gerçekleştirerek kaçak yapılaşmaya göz yumulmayacağını gösterdi.

Kaçak yapılaşmayla mücadeleyle ilgili mevzuatın tereddütsüz uygulanacağını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kaçak yapılaşmaya kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. İlçemizdeki kaçak yapılaşma sonucunda kalitesiz ve güvenilirliği olmayan yapılar insan yaşamını tehdit ediyor.Bizim önceliğimiz insanların yaşama hakkı. Bunu tehdit edecek hiç bir yapılaşmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımız kaçak yapılaşmayla ailesinin, çocuklarının ve kendisinin hayatını riske atmasın. Bu konuda hemşerilerimizden hassas olmalarını bekliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
YAHYA: Peki hükümetin vekillerine parti üyelerine niye kaçağa geçit var.
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