Yıldırım'da istihdam seferberliği
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Yıldırım'da istihdam seferberliği

Yıldırım'da istihdam seferberliği
Bültenler - Haberler | Güncel

Yıldırım Belediyesi, iş arayan vatandaşlar ile firmalar arasında köprü vazifesi görerek, istihdama katkı sağlamaya devam ediyor.

Sosyal Belediyecilik çalışmalarının merkezine vatandaşları yerleştirerek ilçe sakinlerine destek olacak projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, yapmış olduğu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yıldırım'da istihdam seferberliği sloganıyla yola çıkarak, iş arayan vatandaşlar ile firmalar arasında köprü vazifesi görerek istihdama katkı sağlayacak olan Yıldırım Belediyesi bu kapsamda, vatandaşları İnegöl'de faaliyet gösteren Göliplik Şeremet Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile buluşturacak ve 100 kadının istihdam edilmesine öncülük edecek.

YILDIRIM KAZANACAK

Yıldırım'da ilçe sakinlerine destek sağlayacak projeleri önemseyerek bu noktada çalışmalara öncelik verdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Belediyecilik çalışmalarımız arasında hemşehrilerimize destek olacak çalışmaları hayata geçirmeyi oldukça önemsiyoruz. Bu doğrultuda iş arayan vatandaşlarımızı firmalar ile buluşturup iş hayatına atılmaları için aracılık ediyoruz. Böylelikle hem biz hem de vatandaşımız kazanmış oluyor" dedi.

Kaynak: Bültenler

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