Yıldırım'da iş garantili kurs - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıldırım'da iş garantili kurs

Yıldırım'da iş garantili kurs
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yıldırım Belediyesi, istihdam garantili kurslarına devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, istihdam garantili kurslarına devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde haftanın 5 günü 'Bilgisayar destekli reklam ve grafik tasarım kursu' veriliyor. Tanıtım ve reklam maksatlı ürünlerin tasarımını bilgisayar ortamında öğrenen gençler, aldıkları 'Photoshop' ve 'Illustrator' programı eğitimi ile de sektöre hazır hale getiriliyor. Yıldırımlılar tarafından yoğun ilgi gören kurs, toplam 180 saat olmak üzere 24 iş günü sürecek. Tasarım ilkeleri, renk, reklam ve tasarım konuları hakkında bilgilendirilen gençler, grafik ve fotoğraf hizmetleri sunan firmalarda, reklam ajanslarında, yayın kuruluşlarında ve benzeri yerlerde iş sahibi olabilecek. - BURSA

Yıldırım'da iş garantili kurs

Yıldırım'da iş garantili kurs

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title