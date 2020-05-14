Yıldırım'da ibadethaneler dezenfekte ediliyor
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Yıldırım'da ibadethaneler dezenfekte ediliyor

Dünya genelinde milyonlarca insana ulaşan vaka sayısıyla yüz binlerce insanın can kaybına neden olan küresel tehdit korona virüse karşı Türkiye başarılı bir mücadele süreci yönetirken, virüsün rastlandığı ilk günden itibaren tedbirlerini alan Yıldırım Belediyesi de bulaş riskini azaltmak...

Yıldırım'da ibadethaneler dezenfekte ediliyor
14.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 14.05.2020 13:58

Dünya genelinde milyonlarca insana ulaşan vaka sayısıyla yüz binlerce insanın can kaybına neden olan küresel tehdit korona virüse karşı Türkiye başarılı bir mücadele süreci yönetirken, virüsün rastlandığı ilk günden itibaren tedbirlerini alan Yıldırım Belediyesi de bulaş riskini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüsü tehdidini yok etme adına sistemli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi ekipleri, vatandaşların ortak kullanım alanları olan Aile Sağlık Merkezleri, caddeler, pazaryerleri, parklar ve meydanların ardından ibadethanelerde de gerekli tedbirleri alıyor. Halk sağlığının öncelikte tutulduğu çalışmalarda ekipler, ilçedeki tüm camilerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Virüse karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı kullanan belediye ekipleri, yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler kapsamında Yıldırımlı vatandaşların sağlığını koruma adına önemli işlere imza atıyor.

"İmkanlarımızı seferber ettik"

Korona virüs ile mücadele konusunda vatandaşlara yönelik hijyen önlemlerini almaya devam ettiklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Virüsün etkilerini en aza indirmek için 7/24 çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar ve aldığımız tedbirler kapsamında hemşerilerimizi virüslerden olabildiğince uzak tutmayı hedefliyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak bu tehdide karşı vatandaşlarımızın sağlığının korunmasını çok önemsiyoruz. Virüsün ortaya çıktığı ilk günden itibaren vatandaşlarımızın yoğun olarak bir arada bulunduğu noktalarda yaptığımız ilaçlama ve hijyen çalışmalarının ardından kamu kurum ve kuruluşlarında, pazar alanlarında ve ibadethanelerimizde gece-gündüz demeden titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu virüsle mücadelenin merkezinde hijyen yer alıyor. Bizler şehrin hijyeni için her türlü tedbiri alıyoruz, hemşerilerimiz de bu kişisel hijyen konusunda önlemleri alırsa bu süreci en kısa sürede atlatacağımızı düşünüyorum. Bütün hemşerilerimizden yapılan uyarıları dikkate almalarını istiyorum. Millet olarak el ele vererek tedbirlere uyalım. Mümkün olduğunca evlerimizde kaldığımızda salgının büyük ölçüde önleneceğini unutmayalım" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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