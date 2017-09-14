Yıldırım'da Hizmetin Kalitesi Artıyor

Yıldırım Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi için 'Teknik Koordinasyon Çalıştayı' düzenledi.



Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'nin iştirakiyle Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek çalıştayda, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, AR-GE Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Çözüm Merkezi Birimi'nden personel katıldı. Yıldırım'a daha iyi hizmet için yapılması gerekenler değerlendirecek.



Çalıştayın ilçe sakinlerine yönelik hizmet kalitesinin artmasına önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Sosyal Koordinasyon Çalıştayı'nın ürettiğimiz hizmetlere önemli katkıları olduğunu gördük. Yine aynı yöntemle teknik birimlerimizin katılımıyla bu kez Teknik Koordinasyon Çalıştayı düzenleyerek hizmet kalitemizin daha üzerine çıkacak yöntemleri belirlemeyi arzu ediyoruz" dedi.



Kurumların dışarısından yapılacak analizlerin, çalışanların hakim olduğu alanlarda etkili olmasını beklemek yerine, kurum içinde yapılacak değerlendirmeler ve tartışmaların en etkili çözümleri bulmada büyük önem taşıdığını belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Birimler arasında iletişimi, zamanın doğru kullanımını, hedeflenen çalışmaları, karşılıklı sorumlulukları ve ortak projelerdeki paydaşlıkları değerlendirerek Yıldırım'ı daha yaşanabilir bir şehre dönüştürmek ve en doğru stratejiyi belirlemek için yaptığımız bu tarz faaliyetler, mahalli idarelerin kendilerini geliştirmeleri adına da başvurması gereken bir yol. Çalıştayın katılımcıları, belediyemizin hizmetlerinin işleyişine en hakim insanlardan oluşuyor. 'Hangi alanlarda problemler var, o problemleri çözmek için en kısa sürede nasıl çözüm üretebiliriz?' dendiğinde dünyanın en uzman insanlarını da getirsek kendi aramızda teknik konuların işleyişle ilgili önereceğimiz fikirler kadar değerli olmaz" diye konuştu. - BURSA