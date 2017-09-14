Yıldırım'da Hizmetin Kalitesi Artıyor

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'nin katılımıyla Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek çalıştayda, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, AR-GE Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Çözüm Merkezi Birimi'nden katılımcılar Yıldırım'a daha iyi hizmet için yapılması gerekenleri değerlendiriyor. Birimlerin bugüne kadar yaptığı projeler, çalışmalar ve hizmetlerin sunumlarını gerçekleştirdikleri çalıştay kapsamında hizmetlerin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler ortaya konularak yapılan değerlendirmeler sonucunda Yıldırım'da insanların yaşam kalitesinin yükselmesi, şehrin geleceğe yönelik vizyonun belirlenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için uygulanacak yöntemler belirleniyor. Belediye içinde düzenlenen paydaşlıkların ilçe sakinlerine yönelik hizmet kalitesinin artmasına önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Sosyal Koordinasyon Çalıştayı'nın ürettiğimiz hizmetlere önemli katkıları olduğunu gördük. Yine aynı yöntemle teknik birimlerimizin katılımıyla bu kez Teknik Koordinasyon Çalıştayı düzenleyerek hizmet kalitemizin daha üzerine çıkacak yöntemleri belirlemeyi arzu ediyoruz" dedi.

'ÇÖZÜMÜ KENDİ İÇİMİZDE ÜRETİYORUZ'

Kurumların dışarısından yapılacak analizlerin, çalışanların hakim olduğu alanlarda etkili olmasını beklemek yerine, kurum içinde yapılacak değerlendirmeler ve tartışmaların en etkili çözümleri bulmada büyük önem taşıdığını belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Birimler arasında iletişimi, zamanın doğru kullanımını, hedeflenen çalışmaları, karşılıklı sorumlulukları ve ortak projelerdeki paydaşlıkları değerlendirerek Yıldırım'ı daha yaşanabilir bir şehre dönüştürmek ve en doğru stratejiyi belirlemek için yaptığımız bu tarz etkinlikler, yerel yönetimlerin kendilerini geliştirmeleri adına da başvurması gereken bir yol. Çalıştayın katılımcıları, belediyemizin hizmetlerinin işleyişine en hakim insanlardan oluşuyor. 'Hangi alanlarda problemler var, o problemleri çözmek için en kısa sürede nasıl çözüm üretebiliriz?' dendiğinde dünyanın en uzman insanlarını da getirsek kendi aramızda teknik konuların işleyişle ilgili önereceğimiz fikirler kadar değerli olmaz" diye konuştu.

'ZOR OLANI TERCİH ETTİK'

Günü kurtaracak geçici ve basit çözümler üretmek yerine, şehrin geleceğini kurtaracak, insanların yaşam kalitesine artı değer sağlayacak radikal kararlar olarak sorumluluğu yüksek bir yönetim stratejisini tercih ettiklerinin altını çizen Başkan Edebali, "İlçemizle ilgili konuları önümüze koyduğumuzda, geçmişten bu güne gelen başta yapısal problemler olmak üzere büyük sorunların olduğunu görüyoruz. Son 50 yılın sorunlarını göreve geldiğimizde önümüzde bulduk. Şimdi ya o sorunları günlük çözümlerle öteleyerek bizden sonrakilere bırakacaktık ya da 'sorunların çözümüne talibiz' diyerek ve ilçemizi daha yaşanabilir bir şehir yapmak için reform diyebileceğiz yapısal sorunları ortadan kaldıracak bir irade ortaya koyacaktık. Biz zor olanı tercih ederek bu sorunları çözüme kavuşturma yolunu seçtik. Geride kalan dönemde hazırladığımız, planladığımız ve başladığımız projeleri, bizim ölçeğimizde bir belediye açısından mukayese ettiğimizde aslında devasa işler yaptığımızı görüyoruz. Yıldırım'ın ve bu şehrin insanlarının buna ihtiyacı var. Günlük problemleri çözüme kavuşturduğumuzda insanlar bizleri yine başarılı görebilir, ama gelecek kuşakların bizleri başarılı bulması için doğru bir vizyon ortaya koymamız gerekiyordu. Hazırladığımız büyük projelerimiz, Yıldırım'ın yeniden planlanması, bu planlamayla ortak yaşam alanlarının değer kazanması, ulaşım, altyapı ve tüm sorunlara çözümler üretmemiz, bir ilçe belediyesinin kabiliyetinin üzerinde bir iş olmasına rağmen biz bunu başardık" ifadelerini kullandı.

'HEMŞEHRİLERİMİZLE BAĞ KURUYORUZ'

Yıldırım'a hizmet ederken ilçe sakinlerinin mutluluğu ve memnuniyetini tüm fiziki çalışmaların önünde gördüklerini dile getiren Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Rutin hizmetleri gerçekleştirmenin yanında bizim yapmamız gereken en asli görev hemşehrilerimizle aramızda bir bağ kurmaktır. O güçlü bağı insanların gönlüne girerek kurabiliriz. Tüm çalışma arkadaşlarımız vatandaşlarımızla güler yüzlü şekilde etkileşim kurarsa, insanlarımız belediyede işlemlerini tamamladığında ya da sahadaki çalışmalarımızda talepleri yerine getirildiğinde memnuniyet duygusuna sahip olursa, iyi günlerinde ve kötü günlerinde yanlarında olursak güçlü bağı oluşturmuşuz demektir. İnsani dokunuşlar, hemşehrilerimizle olan iletişimimiz, ilişkimiz ve nezaketimiz projelerimizden daha önemlidir. Her birim kendi işini en iyi şekilde yaparken, diğer birimlerimizden alacağı destek işlerin daha iyi, daha kaliteli yapılmasını sağlayacak. Birlikte daha iyi çalışmalar ortaya koyulacaktır. Yıldırım'da sınırsız bir hizmet alanı var. Yapabileceğimizin en iyisini gerçekleştirmek, yapılamayanı da vatandaşa imkan olmadığını açıklayarak ikna etmek, duyarsız olmaktan çok daha iyidir" şeklinde konuştu.