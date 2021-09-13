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Yıldırım'da her işin başı sağlık

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Yıldırım'da her işin başı sağlık

Yaptığı çalışmalarla insanı önceleyen Yıldırım Belediyesi, vatandaşlara yönelik önleyici sağlık taramalarını ve eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Aile Sağlığı Eğitim Merkezi'nde görevli diş hekimi ve hemşireler, ilçenin belli noktalarında kadınlara ve çocuklara yönelik farkındalık eğitimleri verdi.

Doğru nefes kullanımı, sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı eğitimleri veren ekipler, şimdi de 69 mahalle muhtarlığında vatandaşla bir araya gelerek sağlık taraması gerçekleştiriyor. Mahalle sakinlerinin ateş, tansiyon ve şeker ölçümlerini yapan hemşireler, dikkat edilmesi gereken konular hakkında vatandaşı bilgilendiriyor.

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Haber: Yıldırım'da her işin başı sağlık - Haberler
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