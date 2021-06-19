Yıldırım'da halter rüzgarı..
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Yıldırım'da halter rüzgarı..

Yıldırım'da halter rüzgarı..
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

U15 ve Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonası, Bursa Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi Spor Salonunda rekor üstüne rekor kırıldı.

U15 ve Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonası, Bursa Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi Spor Salonunda rekor üstüne rekor kırıldı.

Halter Federasyonunun 2021 yılı faaliyetleri arasında yer olan U15 ve Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonası, Bursa'nın Yıldırım Belediyesine ait Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi Spor Salonunda devam ediyor. Şampiyonaya 45 ilden 132 kadın ve 218 erkek olmak üzere toplam 350 sporcu katıldı.

Özbekistan'da yapılan dünya halter şampiyonasında Türkiye'ye 6 altın,6 gümüş ve 6 bronz madalya ile dönen halter milli takımı, Rusya'da yapılan büyükler halter şampiyonasında ise 4 altın, 2 gümüş ve 11 bronz madalya ile ülkeye dönmüştü.

Tüm dünyayı oldu gibi Türkiye'de spor faaliyetlerini engelleyen korona virüs sürecine rağmen çalışmaların devam ettiğini belirten Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar, olimpiyatlar için 2 erkek ve bir bayan sporcu için kota alındığını belirterek, "Yurt dışında katıldığımız yarışmalarda alınan sonuçlar ortada. İsteyince olmayacak hiçbir şey yok. Yeter ki; mücadele edelim. İnancımızı kaybetmeyelim. Federasyon olarak her zaman sporcularımızın yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Halterde en büyük sorun karşımıza çıkan doping konusunu da gündemimizden çıkardık. Yani halter sporunda doping sıfıra indirilmiştir" diye konuştu.

4 gündür devam eden Türkiye gençler halter şampiyonası bugün yapılacak yarışmalarından ardın, madalya töreni ile sona erecek. - BURSA

Yıldırım'da halter rüzgarı..
Yıldırım'da halter rüzgarı..
Yıldırım'da halter rüzgarı..

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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