Yıldırım'da gönüller bayram etti

İmardan kentsel dönüşüme, yol çalışmalarından yeşil alanlara, spor tesislerinden kültür merkezlerine kadar Yıldırım'ı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Özellikle salgın döneminde hayata geçirdiği projelerle binlerce gıda kolisi, ekmek, sıcak yemek ve hijyen paketini ihtiyaç sahipleriyle buluşturan, evlerinden çıkamayan yaşlılara adreslerinde sağlık hizmeti veren Yıldırım Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi de yüzleri güldürdü. Yıldırım Belediyesi, ihtiyaç sahibi 600 çocuğa bayramlık hediye etti. Baştan aşağı giydirilen çocuklar ve aileleri Yıldırım Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti. 'Bayramda her sofrada et olsun' diyerek önemli bir projeyi daha hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, bayram öncesi ihtiyaç sahibi bin aileye et dağıtımı gerçekleştirdi. Arife günü sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan ekipler, kapı kapı gezerek bin aileye et kolilerini teslim etti.

600 çocuğa bayramlık, bin aileye et

Bayramların, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendiren özel günler olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Belediye olarak önceliğimiz daima insan olmuştur. Herkesin mutlu ve huzurlu olduğu, kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir Yıldırım için çalışıyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir medeniyetin temsilcileri olduğumuzu unutmadan, ilçemizdeki her bir hemşehrimize dokunacak işler yapmaya gayret ediyoruz. Bayram öncesi de hemşehrilerimize dokunacak onları mutlu edecek işler yapmaya özen gösterdik. Bayramlar çocuklarla güzeldir. Hangi çocuk bayram öncesi bayramlık beklemez ki? Biz de bu bayram 600 çocuğumuza bayramlık hediye ettik. Yine ailelerimize et dağıtım gerçekleştirdik. Kurban Bayramı'nda, her vatandaşımız kurban kesemiyor. Elbette hemşehrilerimiz yardımlaşma ve dayanışma konusunda çok duyarlı. Ancak Yıldırım Belediyesi olarak toplumsal dayanışma ruhuna öncülük edelim istedik. Bayramda her sofrada et olsun diyerek bin aileye et dağıtımı gerçekleştirdik. Ben bu vesileyle tüm hemşehrilerimin bayramını kutluyor, Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa, İslam Alemi'ne ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı