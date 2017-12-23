Yıldırım'da Geri Dönüşüm Seferberliği

Yıldırım Belediyesi, geri dönüşüm çalışmalarıyla gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir şehir bırakmak için çevrenin korunması ve doğal kaynakların doğru kullanılmasını için seferberlik yürütüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri son üç yıl içinde yaptığı çalışmalarda 51 bin 978 ton ambalaj atığı, bin 675,83 ton cam ambalaj atığı ve 60,631 ton bitkisel atık yağ topladı. Aynı süre içerisinde 13,423 ton pil atığı toplanan ilçede 5 bin 949 adet atık elektrikli ve elektronik eşya ile 9 bin 166 adet ömrünü tamamlamış lastik toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Öte yandan öğrencilerin çevre konusunda bilinçlendirilmesi için yürütülen eğitimlerin yanında ilçede hizmet veren eğitim kurumlarına 90 adet pil kutusu, 236 adet geri dönüşüm kutusu, 158 adet floresan kutusu, 170 adet elektronik atık kutusu, 7 adet yağ bidonu ve 9 adet cam kumbarası teslim edilerek yürütülen seferberliğe öğrencilerin de katılması sağlandı. Şehrin ve dünyanın geleceği açısından geri dönüşüm çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Geri dönüşüm çalışmalarını, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için bir zorunluluk olarak görüyoruz. Doğal kaynaklarımızın bilinçsizce heba edilmemesi için şehrimizde, atıkların geri dönüşüme kazandırılması adına son üç yılda önemli işlere imza atanmanın mutluluğunu yaşadık. Bu konuda hemşehrilerimizin verdiği destek ve farkındalık dereceleri bizleri gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre teslim etmek adına umutlandırdı" dedi.

BİLİNÇLİ NESİL VURGUSU

Çevre koruma konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için de birçok projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Edebali, "Bu zaman zarfında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz, kamu kuruluşları, okullar ve nüfusun yoğun olduğu yerleşim birimlerinde ilçe sakinlerini ziyaret ederek bilinçlendirme toplantıları düzenledi. Ayrıca öğrencilerimize çevre koruma ve doğal kaynakların doğru kullanımı konusunda eğitimler düzenleyerek bilinçli bir nesil oluşmasına katkıda bulunduk" ifadelerini kullandı. Atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasını toplumsal sorumluluğun bir gereği olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Edebali, "Ekiplerimiz Yıldırım'ın 69 mahallesinde kapı kapı dolaşarak geri dönüşümün ve enerji tasarrufunun önemini aktarıyor. Doğru enerji kullanımını savunan bir yerel yönetim olarak, kendi bünyemizde yaptığımız çalışmalarda da gereksiz enerji kullanımının önüne geçmek için yaklaşık 3,5 kilowatt enerji harcayan eski ampulleri son teknoloji led ampullerle değiştirerek, önemli enerji tasarrufu sağladık" diye konuştu.

'REKORLAR SÜRECEK'

Dünyanın son yıllardaki en önemli sorunlarının başında doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi geldiğini hatırlatan Başkan Edebali, "Geri dönüşümü, hem çevreye hem de ekonomiye artı değer katmanın temel yollarından biri olarak görüyoruz. Yıldırım'da tüketim israfının önüne geçmek için yeni projeler geliştiriyoruz. Doğal kaynakların heba edilmeden kullanılmasını ve geri dönüşüme önem verilmesini, gelecek nesillere borcumuz olarak görüyoruz. Bu doğrultuda düzenlediğimiz tiyatro oyunlarıyla sahneden öğrencilerimize bilinç aşılarken yakın dönemde de kültürümüzün önemli sanatsal değerleri Karagöz ve Hacivat'ı çocuklarımızla buluşturarak bu bilinci öğrencilere daha eğlenceli ve unutulmaz şekilde aktaracağız. Geri dönüşüm ve çevre koruma alanında öncü belediyecilik hizmetlerini hayata geçirmeyi projelerimizle sürdüreceğiz. Yıldırım, çevre koruma ve geri dönüşümde rekorlarla anılmaya devam eden bir şehir olacak. Geride kalan dönemde olduğu gibi 2018 yılında da hem yapacağımız çalışmalar, hem de hemşehrilerimizin duyarlılığı ile geri dönüşümde fark oluşturan bir şehir olmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.