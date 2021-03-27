Yıldırım'da fidanlar toprakla buluşuyor
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Yıldırım'da fidanlar toprakla buluşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Yıldırım'da fidanlar toprakla buluşuyor Bursa Yıldırım Belediyesi, ilçeye 1.5 milyon metrekare daha yeşil alan kazandırma hedefi doğrultusunda Hamamlıkızık'ta 500 fidanı daha toprakla buluşturdu.

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Yıldırım'da fidanlar toprakla buluşuyor

BURSA - Bursa Yıldırım Belediyesi, ilçeye 1.5 milyon metrekare daha yeşil alan kazandırma hedefi doğrultusunda Hamamlıkızık'ta 500 fidanı daha toprakla buluşturdu.

Yıldırım Belediyesi, ilçenin yeşil dokusunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 1.5 milyon metrekare daha yeşil alan hedefleyen Yıldırım Belediyesi, bu kapsamda 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla Yıldırım Belediyesi ilçede fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonda Hamamlıkızık Bölgesi'nde 500 tane fidan toprakla buluştu. Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle ilçede 30 bin fidan daha toprakla buluşacak.

Çınar, sedir, fıstık çamı, huş ve akçaağaç türünde fidanların dikildiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Gelecek nesillerimize yeşil bir Yıldırım bırakmak için bugünden orman alanlarını oluşturmak ve korumak hepimizin üzerine düşen bir sorumluluktur. Hepimiz aynı hassasiyetle olaya bakarsak, Yıldırım'ın nasıl daha yeşil olacağını somut bir şekilde göreceğiz. 'Kıyametin kopacağını bilseniz, elinizde fidan varsa, dikiniz' diyen bir anlayıştan geliyoruz. Yıldırım'ı yeniden 'yeşil' kimliğine kavuşturmak adına bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz" sözlerini aktardı.

Yıldırım'da fidanlar toprakla buluşuyor
Yıldırım'da fidanlar toprakla buluşuyor
Yıldırım'da fidanlar toprakla buluşuyor
Yıldırım'da fidanlar toprakla buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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