Yıldırım'da Fetih Coşkusu

Fethin gerçekleşmesinde tarihi önem taşıyan Balabanbey Kalesi'nde Yıldırım Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'nin yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yusuf Ziya Karaaslan, belediye meclis üyeleri, Yıldırımlı muhtarlar, muharip gaziler ve ilçe sakinleri katıldı. Törende konuşma yapan Başkan İsmail Hakkı Edebali, Yıldırım'ın Osmanlı tarihine ilklerle geçtiğini söyleyerek "Fetih ruhuyla üç kıtada hüküm süren, toplumlara adalet ve medeniyet götüren ecdadımızı şehrimizin fethinin 691. yılında rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Osman Gazi'nin Bursa'yı fethetmek için ömrünü vakfettiği ve Bursa'nın anahtarı olan Balabanbey Kalesi'ndeyiz. Bursa kan dökülmeden ecdadımız tarafından fethedildi. İşte bu kutlu fethin ilk adımı Balabanbey Kalesi'dir" dedi.

YILDIRIM'DAN ÜÇ KITADA HÜKMEDEN İMPARATORLUĞA

Tarih boyunca toplumlara adalet götüren Osmanlı medeniyetine Yıldırım'ın temel oluşturduğunu vurgulayan Başkan Edebali, "Yıldırım, medeniyetimizin filizlendiği kadim bir şehir. Osmanlı sivil mimarisinin günümüze kadar gelen en önemli örneği olan Cumalıkızık köyümüz, ilçemizde yer alıyor. Osmanlı'nın askeri mimari örneği olan ve Bursa'nın fethinde anahtar rol oynayan Balabanbey Kalesi'nden üç kıtada hüküm süren bir medeniyet ortaya çıkmıştır. Bu kale beylikten dünyada hüküm sürmüş bir medeniyet giden yolda, mimari, stratejik ve askeri açıdan önem arz ediyor. Biz de geçmişin mirası ile bu günün gelişmelerini harmanlayarak gelecek kuşaklara yaşamaktan gurur duyacakları bir şehir inşa ediyoruz" diye konuştu.

'KADİM MEDENİYETİMİZDEN GÜÇ ALIYORUZ'

Plansız alanlardaki çalışmaları yeniden gözden geçirirken ecdadın bıraktığı mirası geleceğe taşıyacaklarını ifade eden Başkan Edebali, "Kadim medeniyetimizden aldığımız güçle ecdadımıza yakışacak ve onları yaptıkları eserlere benzerlikte eserler ortaya çıkaracağız. Kültür merkezleri, spor alanlarını, tematik parkları şehrimize kazandırırken bizler de gelecek kuşaklara asırlar boyunca ayakta kalacak eserler emanet edeceğiz" şeklinde görüşlerini belirtti. Bursa'nın fethinin 692. yıldönümü kutlama töreni, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yusuf Ziya Karaaslan'ın Bursa'nın fethi ve tarihi hakkında verdiği bilgiler, Mehteran Takımı konseri ile Yıldırım Belediyesi Erguvan Halk Oyunları Topluluğu'nun yöresel gösterileri ile son buldu.