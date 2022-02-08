Yıldırım'da 'Felsefi Düşüncenin Serüveni Atölyesi' başladı

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen eğitim tam not aldı.

Sohbet havasında geçen program, soru cevap faslı ile sona erdi. 8 hafta sürecek olan eğitim boyunca Batı düşüncesinin temel taşları arasındaki ilişkiler kurularak bağlantılı bir şekilde anlatılacak ve katılımcıların zihninde Batılı anlamda düşünme tarzının temellerini ve mahiyetinin anlaşılması kolaylaştırılacak. 7 Şubat-28 Mart tarihleri arasında pazartesi günleri yapılacak atölyeye düzenli iştirak eden katılımcılara sertifika ve 'Felsefe Kitap Seti' hediye edilecek.'Felsefi Düşüncenin Serüveni' atölyesinde önümüzdeki hafta , 'Felsefe-Bilim-Din İlişkisi' konuşulacak.

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