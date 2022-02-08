Yıldırım'da 'Felsefi Düşüncenin Serüveni Atölyesi' başladı
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Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kasım Küçükalp'ın anlatımıyla gerçekleşen 'Felsefi Düşüncenin Serüveni' atölyesinin ilk dersinde konuk, 'Felsefi Düşünce' konusu üzerine katılımcıları bilgilendirdi.
Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen eğitim tam not aldı.
Sohbet havasında geçen program, soru cevap faslı ile sona erdi. 8 hafta sürecek olan eğitim boyunca Batı düşüncesinin temel taşları arasındaki ilişkiler kurularak bağlantılı bir şekilde anlatılacak ve katılımcıların zihninde Batılı anlamda düşünme tarzının temellerini ve mahiyetinin anlaşılması kolaylaştırılacak. 7 Şubat-28 Mart tarihleri arasında pazartesi günleri yapılacak atölyeye düzenli iştirak eden katılımcılara sertifika ve 'Felsefe Kitap Seti' hediye edilecek.'Felsefi Düşüncenin Serüveni' atölyesinde önümüzdeki hafta , 'Felsefe-Bilim-Din İlişkisi' konuşulacak.