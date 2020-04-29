Yıldırım'da Engelsiz Yaşam Okulu Müzik Akademisi online eğitime başladı Yıldırım Belediyesi bünyesinde, engelli ve dezavantajlı bireyleri topluma kazandırmayı hedefleyen Engelsiz Yaşam Okulu Müzik Akademisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ara verdiği eğitime online ortamda yeniden başladı.

Yıldırım Belediyesi bünyesinde, engelli ve dezavantajlı bireyleri topluma kazandırmayı hedefleyen Engelsiz Yaşam Okulu Müzik Akademisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ara verdiği eğitime online ortamda yeniden başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle zihinsel, bedensel ve görme engelliler ile otistik ve down sendromlu vatandaşlara eğitim veren Müzik Akademisi eğitmenleri öğrencileriyle online ortamda buluşarak ilk derslerini gerçekleştirdiler.

Keman, piyano, bağlama, ritim ve koro olmak üzere 6 branşta, 4 eğitmen tarafından online ortamda gerçekleştirilen derslere katılan 195 öğrenci, ilk derslerini başarıyla tamamladı.

Bir çok engelli vatandaşın Müzik Akademisi kurslarında aldıkları eğitimler sayesinde dört duvarı aşarak hayatın içinde kendilerine yer bulduklarını kaydeden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediye olarak engelli ve dezavantajlı vatandaşların her koşulda yanında olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA