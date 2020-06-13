Yıldırım'da değişim devam ediyor
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Yıldırım'da değişim devam ediyor

Yıldırım Belediyesi ilçeyi modern bir yapıya kavuşturmaya devam ediyor.

Yıldırım'da değişim devam ediyor
13.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:18

Yıldırım Belediyesi ilçeyi modern bir yapıya kavuşturmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi'nin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, yaya güvenliği ve araç trafiğini düzenlemek adına başlattığı parke, tretuvar ve bordür çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına ağırlık verdiği merkezlerin haricinde ilçenin diğer bölgelerinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.İşletmelerin yoğun olduğu, özellikle ağır araçların mal bırakmak için girdiği sokaklar tahribata uğrarken, vatandaşların takılıp düşmelerine ya da yağmur sularının üzerlerine sıçramasına neden olan tahribatlar, onarım ekiplerince gideriliyor.

Cadde ve sokaklardaki her türlü eksikliği tespit ederek planlanan programlar dahilinde iyileştirmeler yaptıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'daki bozuk ve kötü görüntüye sahip yol bırakmamak adına çalışıyoruz. İlçemizin refah seviyesini üst seviyeye çıkararak vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Mahallelerimizi cadde ve sokaklarıyla, çevre düzeniyle, çocuk oyun alanları ve parklarıyla yaşanabilir hale getirerek, hemşehrilerimizin sosyal yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Yıldırımlı vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için titiz çalışmalar yürütüyoruz. Yıldırım'ın en önemli meselelerinden biri olan ulaşımı da yaptığımız yol yenileme çalışmalarıyla hallediyoruz. Gün geçtikçe Yıldırım'ı modern ve yaşanabilir konumuna getiriyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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