Yıldırım'da dayanışma iklimi ramazanda da sürüyor
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Yıldırım'da dayanışma iklimi ramazanda da sürüyor

Yıldırım'da dayanışma iklimi ramazanda da sürüyor
01.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:35

Korona virüsü nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlar ve ihtiyaç sahiplerine destek çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, ramazan ayı ile birlikte dayanışma ve paylaşma iklimini güçlendiren hizmetlere imza atıyor.

Korona virüsü nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlar ve ihtiyaç sahiplerine destek çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, ramazan ayı ile birlikte dayanışma ve paylaşma iklimini güçlendiren hizmetlere imza atıyor.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, kronik rahatsızlığı bulunan ilçe sakinleri ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve erzak desteğinde bulunan Yıldırım Belediyesi, ramazan ayı içerisinde de bu çalışmalarını sürdürüyor. Rutin hizmetlerinde ihtiyaç sahiplerine dokunan çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, Covid-19 süreci ve ramazan ayı itibariyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için hayırseverler ile gerçekleştirdiği dayanışma hareketiyle hazırladığı gıda kolilerini evlere teslim ediyor. Hazırlanan gıda kolilerinde pirinç, bulgur, mercimek, nohut, makarna, şehriye gibi bakliyat ürünlerinin yanında şeker, çay, salça, zeytin, un, yağ, reçel, tuz gibi temel gıda maddelerinden oluşan ürünler bulunuyor. Bunun yanında sıcak yemek desteğini ramazan ayında da sürdüren Yıldırım Belediyesi tarafından özenle hazırlanan yemekler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılırken, ayrıca içecek ve tatlı da ikram ediliyor. Hasta ve yaşlıların yiyebileceği özellikte yağ, şeker ve tuz oranları ölçülü şekilde hazırlanan üç çeşit sıcak yemek ve erzak kolileri, Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından araçlarla talepte bulunan vatandaşların evlerine teslim ediliyor. Covid-19 süreci ve ramazan ayıyla birlikte bugüne kadar 10 bin 818 kişilik sıcak yemek ve 5 bin 84 gıda kolisi vatandaşlara iletildi.

"Sosyal belediyecilik yönetim anlayışımın temeli"

Korona virüs süreciyle birlikte, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun yoğun şekilde hissedildiği ramazan ayında da sağlanan desteğin artarak devam ettiğini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Hemşerilerimizin dertleri ile dertlenmek ve bunlara bir nebze de olsa derman olabilmek bizim yönetim anlayışımızın temelini teşkil ediyor. Bundan dolayı sosyal belediyeciliği çok önemsiyoruz. Özellikle idrak ettiğimiz mübarek ramazan ayını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın buruk geçirmemeleri için, dayanışmanın ve yardımlaşmanın doruğa ulaştığı bu günlerde kendilerine destek oluyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak kurduğumuz ekiplerle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan hemşerilerimiz ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve erzak noktasında destek oluyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak bu zor günlerde her adımda hemşerilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Kardeşlik duyguları içerisinde paylaşmanın özendirilmesi adına ramazan ayında da tüm Yıldırım ailesini birbirine destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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