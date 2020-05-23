Yıldırım'da cadde ve sokaklar bayrama hazır
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Yıldırım'da cadde ve sokaklar bayrama hazır

Yıldırım Belediyesi, temiz bir Yıldırım için çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım'da cadde ve sokaklar bayrama hazır
23.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:58

Yıldırım Belediyesi, temiz bir Yıldırım için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kurtuluş Caddesi, Beyazıt Caddesi, İncirli Caddesi ve Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki eski ve aşınmış çöp konteynerlerinin oluşturduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı hedefleyen Yıldırım Belediyesi, uzun süredir kullanımda olan ve çevreye kötü koku yayan konteynerleri yenileriyle değiştirdi. Acil ihtiyacı olan cadde ve sokaklara öncelik tanınarak yürütülen dağıtım çalışmaları sonucu, ilçedeki eskiyen tüm konteynerlerin yenilenmesi planlanıyor.

Bugüne kadar ilçe genelinde temizlik için öncü uygulamalara imza attıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak tüm mahallelerimizin temizliğine ve hijyenine önem veriyoruz. Ramazan Bayramı öncesinde eskimiş, yıpranmış ve kötü koku yapan konteynerlerimizi yenileriyle değiştirerek cadde ve sokaklarımızı bayrama hazırlıyoruz. Özellikle yaz aylarında daha çok hissedilen koku ve sızıntıların olmaması için bu yenilemeyi önemsiyoruz. Gelecek nesillere temiz bir Yıldırım bırakmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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