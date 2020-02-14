Yıldırım'da bu merkeze başvuranlar işsiz kalmıyor

14.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:59

Yıldırım Belediyesi, Bursa Ticaret Sanayi Odası ve İŞKUR iş birliği ile faaliyetlerini sürdüren İstihdam Merkezi 3 ayda iş başvurusunda bulunan 227 dezavantajlı bireyden 112'sini işe yerleştirdi. Başkan Oktay Yılmaz, merkez aracılığıyla tekstil firmasında iş başı yapan Dilan Tekiz'e sürpriz ziyaret yaptı.



Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, engelli bireylerin sosyal hayatta ve iş hayatında yer alabilmeleri için çalışmalarını büyük bir hassasiyetle yürüten Yıldırım İstihdam Merkezi aracılığı ile iş sahibi olan 22 yaşındaki işitme engelli Dilan Tekiz'i çalıştığı kurumda ziyaret etti. Yıldırım İstihdam Merkezi aracılığı ile bir tekstil firmasında iş başı yapan Dilan Tekiz'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Yılmaz, burada Dilan ve diğer çalışanlarla sohbet ederek kendisine iş hayatında mutluluk, huzur ve başarılar diledi. Yıldırım'da istihdama büyük katkı sunan Vişne Ticaret Bölgesi'ndeki esnafı ziyaret ederek istihdam noktasında işbirliği yürüttüklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "23 Ekim'de İŞKUR, BTSO ve BEKSİAD Derneği ile hayata geçirdiğimiz Yıldırım İstihdam Merkezi aracılığı ile iş arayan vatandaşlarımıza umut olmaya devam ediyoruz. Yıldırım İstihdam Merkezi'nde 23 Ekim'den bu yana toplam 10 bin 434 hemşehrimizin iş başvurusunu aldık. Bunlardan yaklaşık bin 500 kişiye çeşitli iş yerlerinde istihdam sağladık. Yine bizlere iş başvurusunda bulunan 227 engelli kardeşimizin 112'sini ilçemizde, şehrimizde hizmet veren çeşitli kurumlarda iş başı yapmalarına olanak sağladık. Bugünde bölgemizde tekstil alanında faaliyet gösteren Can Tekstil firmasına gelerek 2 gün önce burada işbaşı yapan Dilan kardeşimizi çalışma alanında ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.



"Elimizi taşın altına koymalıyız"



Yaklaşık 1 yıldır büyümekte olan ve istihdam sağlamaya çalışan bir firma olduklarını belirten Rıdvan Yılmazcan ise "Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında istihdam sağlamaya çalışıyoruz. Şuan firmamızda çalışan 2 tane engelli kardeşimiz, arkadaşımız var. İlerleyen zamanlarda belediyemiz ve İŞKUR'un katkılarıyla elimizden geldiğince daha çok istihdam sağlamaya gayret edeceğiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, firma sahibi Rıdvan Yılmazcan'a istihdama sağladığı katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. - BURSA

Kaynak: İHA