YILDIRIM'DA 'ATILIM' YILI

BURSA'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından geçen 2 yılı, basın toplantısıyla değerlendirdi.

BURSA'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından geçen 2 yılı, basın toplantısıyla değerlendirdi.

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane'de düzenlenen toplantıya çok sayıda basın mensubunun yanı sıra AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Halil İbrahim Bozkurt katıldı.

Yıldırım için hazırlanan tanıtım filminin ardından kürsüye çıkan Başkan Yılmaz, 2 yılda gerçekleştirilen projeleri görsel sunum eşliğinde anlattı. Yüzlerce yıllık tarihi ve eşsiz güzellikleriyle Yıldırım'ın, birçok kültüre ve medeniyete ev sahipliği yapmış müstesna bir şehir olduğunu vurgulayan Yılmaz, 'Tarihi ve doğal güzellikleriyle değerli olan ilçemiz, Yıldırım Beyazıt'ın cesaretinden ve Osmanlı Devleti'ni adeta yeniden kuran Çelebi Mehmed'in ferasetinden ve Emir Sultan Hazretleri'nin şahsiyetinden aldığı ilhamla kendi geleceğini inşa etmeye devam ediyor. Bu açıdan siz Yıldırım'ın güzel insanlarının yüreklerine dokunan hizmetler üretmek ve ilçemizi geleceğe taşımak bizim için hem büyük bir onur hem de tarihi bir sorumluluktur. Göreve geldiğimiz günden itibaren insanımızın yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları süratle gerçekleştiriyor, diğer taraftan tüm vatandaşlarımıza samimi duygularımızla kucak açıyoruz. Gönül Belediyeciliğinin en somut örneklerini hayata geçirmeye gayret ederek; hız ve hizmet kalitemizden ödün vermeden çalışmaya devam ediyoruz. Değerlerin Şehri Yıldırım'a hizmet etme ayrıcalığı ve sorumluluğu ile başladığımız 2019 Yılı'nı 'Kent Disiplini ve Mali Disiplin Yılı' olarak ilan etmek suretiyle, kaynaklarımızı verimli kullanarak tasarruf ve verimlilik esaslı bir yönetim anlayışı ortaya koyduk. Kentimizin yaşam kalitesini arttırmak için almış olduğumuz tüm kararlarda kent disiplini temel referansımız olmuştur. İlçe sakinlerimizin talepleri ve geri bildirimleri doğrultusunda hareket edip 2020 yılını 'Fen İşleri Yılı' ilan ettik. İmar, ulaşım ve dönüşüm projelerimizle birlikte altyapı hizmetlerimize de ağırlık vererek daha yaşanabilir bir Yıldırım için inai faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Siz değerli hemşerilerimize hizmet etme vazifesini üstlendiğimiz ikinci yılımızı geride bıraktık, 'Atılım Yılı' olarak değerlendireceğimiz 2021 yılı ise projelerimizin vücut bulacağı yine çok verimli bir yıl olacak inşallah. Değerlerin şehri Yıldırım'ın geleceği için, samimiyet ve gayretle çalışıyoruz? diye konuştu.

ORTAK AKIL VURGUSU

Ortak aklı ve istişareyi önemsediklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, yapacağımız her iş için önce vatandaşımıza danıştık. Hizmet ve projelerimizi vatandaşlarımızın önceliğine göre belirledik. Muhtar toplantıları, vatandaş buluşmaları ve saha çalışmaları ile Yıldırım'ın nabzını tutuyoruz' dedi. Yıldırım İletişim Merkezi'nin 30 kişilik ekip ile 7 gün 24 saat hizmet verdiğini belirten Yılmaz, 'Bu merkezimiz, vatandaşlarımızdan gelen her türlü şikayet, talep ve öneriyi ilgili müdürlüklerimize dilekçe şeklinde iletiyor. Gelen bu dilekçeler değerlendirerek en kısa sürede geri dönüşler sağlanıyor. Yine bu merkezimiz üzerinden hizmet alan vatandaşlarımıza yönelik memnuniyet anketleri düzenliyoruz. Bu uygulama ile hizmet kalitemizi yükseltmeye gayret ediyoruz.'

200 MİLYON TL BORÇ ÖDEMESİ

Göreve geldikleri ilk yılı Mali Disiplin Yılı ilan etiklerini hatırlatan başkan Yılmaz, 'Belediye bütçemizin her kuruşu Yıldırımlılara aittir. Kamu kaynaklarını kullanırken son derece titiz davranıyor, tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözetiyoruz. Bu anlayışımızın meyvelerini de topluyoruz. İki yılda onlarca projeyi hayata geçirirken, yaklaşık 200 milyon TL borç ödemesi gerçekleştirdik' dedi.

ÖNCELİĞİMİZ İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Seçim öncesinde 'Sensiz Olmaz Yıldırım' diye yola çıktıklarını ve bu slogandan hareketle Yıldırımlıların katkısı, kurum ve kuruluşların desteğiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Yılmaz, önceliklerinin imar ve kentsel dönüşüm olduğunu söyledi. Yıldırım'ın Bursa'nın en yoğun ilçesi olduğunu ve bunun getirdiği güçlüklerin yaşandığını anlatan Yılmaz, 'Bu güçlükleri gidereceğiz. Önceliğin imar olduğunu söylemiştik. Bunu tek başına çözemezdik. Kurumlarımızın, Bakanlığımızın katkı koyması gerekiyordu. Yıldırım'ın 3'te 1'inde imar planları ile ilgili ciddi problemler var. Bizden önce de çalışmalar yapılmış ama itirazlarla plan uygulamaları bozulmuş, tekrar geriye dönülmüş. Bu da kaçak yapılaşmayı beraberinde getirmiş. Biz öncelikle bu itirazların önüne geçmemiz gerektiğini ifade ettik. İmar Kanunu'nun 18. Maddesi'nde önemli bir değişikliğe imza atıldı. Yıldırım olarak biz bu değişikliğe büyük katkı koyduk. İtiraz süreleri 5 yılla sınırlandırıldı. Bu sessiz bir devrimdir. Sağlıklı bir temel attık, bundan sonra yapacağımız imar planları bozulmayacak. Bu kapsamda, Yiğitler, 75. Yıl-Esenevler, Değirmenönü-Karapınar mahallelirned imar plan değişiklikleri yapıldı. Arabayatağı - Hacivat - Çınarönü, Şirinevler Demetevler, Kasım Önadım Bulvarı, Mimar Sinan Bulvarı imar uygulamaları gerçekleştirildi. Değirmenönü ve Karapınar'da 6.290 hak sahibine tapu teslimlerini yaptık.' dedi.

MEVLANA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Başkan Yılmaz, 2 etap halinde planlanan 'Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi'nde eski yapıların yıkılıp yerine yenilerinin yapılacağı çalışma sistemi ile Yıldırım'ın daha modern bir görünüme kavuşacağını dile getirerek, Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi, bütün bölgeye model olacak, Bursa'ya örnek olacak bir proje oldu. Projenin detaylarını bitirdik. TOKİ de hazırlıklarını tamamlayarak ihale tarihini 24 Mayıs 2021, saat 14.00 olarak belirledi. Rezerv alana değil, yıkacağız ve yapacağız. Daha sonra kira yardımı ile vatandaşlarımızı buradan taşıyacağız. Kalan konutlarımıza da başka etaptaki vatandaşlarımızı taşıyacağız, o etabı temizleyeceğiz. O etapta yeni konutlar gerçekleştireceğiz. Domino etkisiyle bir süreç başlatmış olacağız? diye konuştu.

BU İŞLER BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN SONUCU

'Birlik ve beraberlik işin besmelesidir' diye yola çıktıklarını ifade eden Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi ve merkezi hükümet ile birlik ve beraberlik içinde yapılan çalışmaların başarıyı getirdiğini söyledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2 yılda gerçekleştirilen çalışmaları şu şekilde anlattı

'Dijital Onay Sistemi'ne geçtik. Bursa'da ilk ve tek. Zamandan ve kağıttan tasarruf, yapı ruhsatı süreç yönetiminde şeffaflık sağlıyoruz. Mollarap'ta heyelan yaşanan bölge riskli alan ilan edildi. Bölge rekreasyon alanı olacak. Biz de kamulaştırmalara devam ediyoruz. Girişimlerimiz sonucunda Vakıf, İsabey, Şirinevler, Millet, Samanlı, Arabayatağı, Çınarönü, Hacivat mahallelerimizde 10 bin konut bu yıl içerisinde doğalgaza kavuşacak. Şehir içi ulaşım sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yeni imar yolları açtık açmaya devam ediyoruz. Mahallelerimizde cephe sağlıklaştırma çalışmaları ile daha modern alanlar yaratıyoruz.

Kültür ve sanat alanında yapılan yatırımlar bize ayrı bir motivasyon veriyor. Bu çalışmalar kapsamında açtığımız Mümine Şeremet Uyumuyan Kütüphanesi muhteşem bir tesis oldu. Sadece Yıldırım değil şehrin her noktasından misafirlerimizi ağırlıyoruz. Gençlerimiz burada 7 gün 24 saat nezih ortamda ders çalışma, araştırma yapma imkanları buluyor. Duaçınarı'nda 30 dönüm alana sosyal yaşam merkezi kazandırıyoruz. Bursa da bölgeye değer katacak bir tesis olacak. Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına cevap verecek, hayata katılmalarını sağlayacak bir yer olacak. Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi'nde çocuklarımız anneleriyle birlikte sosyalleşecek ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. Barış Manço Kültür Merkezi'mizi yenileyerek geleceğin adam olacak çocuklarının yetişeceği bir merkez haline getiriyoruz. Mahallerimize kültür ve sosyal yaşam merkezleri ile kütüphaneler kazandırmaya devam ediyoruz.

Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla spor faaliyetlerine de büyük önem veriyoruz. Bu kapsamdaki tesislerimiz başta Türkiye'nin en büyüğü Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi olmak üzere geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor. Kapalı Pazar alanları ile vatandaşımıza konforlu alışveriş imkanı sağlıyoruz. Daha yeşil bir Yıldırım için de durmadan çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin ilçemize kazandıracağı Yıldırım Kent Ormanı, Vakıfköy Kent Parkı, Gökdere Millet Bahçesi ile bizim yapacağımız Balaban Mesire Alanı, Cumalıkızık Mesire Alanı, Değirmenönü Mesire Alanı ile parklar vatandaşlarımızın yeşille buluşup nefes alacakları yerler olacak. Çevre ve hayvan dostu belediyecilik hizmetlerimiz de vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hız kesmeden sürüyor. İstihdam Merkezi'miz ile çok sayıda vatandaşımıza iş imkanı sağlarken, kadın kooperatifleri ve girişimcilik merkezleri ile kadınlarımızın üretime katılmalarını sağlıyoruz. 2020 yılında başlayan ve bir anlamda dünyanın ana gündemi olan, tüm hayatımızı değiştiren küresel Covid-19 salgınına karşı etkin bir mücadele gerçekleştirdik. Salgın sürecinde sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman olduğu gibi yine vatandaşlarımızın yanında olduk. Hasta ve yaşlılarımız başta olmak üzere hemşerilerimizin ihtiyaç duydukları hijyen, gıda, ulaşım ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra ekonomik olarak etkilenen esnaflarımıza da imkanlarımız ölçüsünde gerekli desteği vermenin mutluluğunu yaşadık.?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı