Yıldırım'da atıklar çöpe değil, geri dönüşüme gidiyor

Ülke ekonomisine katkı sağlamak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için sıfır atık uygulamasını hayata geçiren ve atıkları yerinde ayrıştırarak toplayan Yıldırım Belediyesi, 2021 yılının ilk 4 ayında yaklaşık 5 ton atık toplayarak, geri dönüşüme kazandırdı.

Ülke ekonomisine katkı sağlamak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için sıfır atık uygulamasını hayata geçiren ve atıkları yerinde ayrıştırarak toplayan Yıldırım Belediyesi, 2021 yılının ilk 4 ayında yaklaşık 5 ton atık toplayarak, geri dönüşüme kazandırdı. Daha temiz ve yaşanabilir bir Yıldırım için çalışmalarını sürdüren ekipler, ambalaj, bitkisel yağ, elektronik, cam, pil ve lastik atıklarını kaynağında ayrıştırarak, geri kazanılmasını sağladı. Yıldırım Belediyesi, 2021 yılının ilk 5 ayında, bin 171 kilogram atık ambalaj, 260 kilogram elektronik atık, 263 kilogram atık pil, 95 kilogram cam ambalaj atığı ve 413 adet ömrünü tamamlamış lastiği geri dönüşüme kazandırdı.

Atıkların geri dönüşüme kazandırılması için toplum olarak herkesin gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Geri dönüşümün çevresel etkisi ekonomik boyutundan çok daha fazla. Etkin geri dönüşüm faaliyetleriyle hava kirliliğini ve su kirliliğini önemli ölçüde azaltabiliyoruz. Çevreye duyarlı uygulamalarımızla insan sağlığını tehdit eden durumların önüne geçiyor, çevremizi koruyarak gelecek nesillere bırakıyoruz. Geri dönüşüm sayesinde hem çevremizi koruyor hem de ekonomimize artı değer katıyoruz." ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı