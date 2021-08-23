Yıldırım'da aşure kazanları birlik için kaynadı
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Yıldırım'da aşure kazanları birlik için kaynadı

Yıldırım'da aşure kazanları birlik için kaynadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yıldırım'ı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, bir taraftan da sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım'ı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, bir taraftan da sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin simgesi aşure geleneğini ilçede yaşatan Yıldırım Belediyesi, her yıl geleneksel olarak Muharrem Ayı'nda düzenlediği aşure ikramını bu yıl da sürdürdü. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Zeynel Abidin Camii, Erenler Camii, Emir Sultan Camii, Şirinevler Camii, Hoca Mustafa Demiröz Camii ve Bağlaraltı Mahallesi Pazar Alanı'nda kazan başına geçerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure dağıtımına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Paylaşmanın Yıldırım'da bir gelenek olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, "Paylaşmanın ve yardımlaşmanın doruk noktaya ulaştığı aşure günlerinde bu güzel geleneği yaşatmak için gayret gösteriyoruz. Kaynayan kazanlarda farklılıkları ortaya çıkartarak ortak bir tat yakaladığımız Muharrem ayında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesini, dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesini temenni ediyorum" dedi. - BURSA

Yıldırım'da aşure kazanları birlik için kaynadı
Yıldırım'da aşure kazanları birlik için kaynadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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