Yıldırım'da 500 Bin Kişiye Şifa Dokunuşu

Yıldırımlıların şifa kapısı Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi, gösterdiği nitelikli hizmetlerle ilçe sakinlerinin sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Uzman doktor kadrosu, sağlık personelleri ve tüm çalışanlarıyla Yıldırımlılara şifa dağıtan Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi, son 4 yılda 500 bin 219 kişiye poliklinik hizmeti vererek ilçedeki sağlık çalışmalarında ön plana çıktı. Dahiliye polikliniği, çocuk polikliniği, kadın doğum polikliniği, diş polikliniği, kulak burun boğaz polikliniği, göz polikliniği ve acil polikliniği hizmetlerinin gerçekleştirildiği merkezde laboratuvar tetkik işlemleri de yapılıyor. Öte yandan aynı dönemde 11 bin 128 ilçe sakinine hasta nakil hizmeti verilirken, defin hizmetleriyle de vatandaşların acısını hafifletmek adına önemli çalışmalar uygulanıyor.

NİTELİKLİ TIP MERKEZİ

Yıldırım'da asli hizmetlerin yanında doğrudan insanların yaşamına etki edecek çalışmaları gerçekleştirmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Türkiye'de tıp merkezi hizmeti veren 5 belediyeden biri olarak hemşehrilerimizin sağlığını ön planda tutuyoruz. Asli hizmetlerimizin yanında toplumların geleceğine yapılan en büyük yatırım olan eğitime de destek olurken, insanlarımızın sağlığını korumak ve hastalarımıza şifa bulmak adına sosyal belediyecilik faaliyetlerimizde sağlık yatırımlarımıza da büyük önem veriyoruz. Hastane niteliklerinde koşullar, modern ekipmanlar ve uzman çalışanlarımızla Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi'mizle vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

'SAĞLIK EN ÖNEMLİ İHTİYAÇ'

İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla vatandaşlarımızın sağlığını tüm hizmetlerimizin üzerinde görüyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde yaşayıp, sağlık hizmetin ulaşmadığı vatandaşımız kalmayacak. Sağlıkta ulaşılabilir olmak son derece önemli. Bunun için ilçemizin muhtelif yerlerindeki mahalle konaklarımızı aile sağlığı hekimlerine tahsis ediyor, aile sağlığı merkezleri inşa ediyoruz. İnsanlarımızın en önemli ihtiyaçları sağlık. Bu bilinçle harekete ederek hemşerilerimizin zor günlerinde, hastalıklarında yanlarında olarak, onların şifa bulmasına katkı sağlıyoruz. Vatandaşlarımızdan cenazesi olanlara, en zor günlerinde tüm işlemleri ücretsiz olarak sağlayarak, acılarını ve kederlerini bir nebze de olsa hafifletmeye çalışıyoruz. Bu bizim kültürümüzün ve kadim medeniyetimizin yüklediği bir görev" diye konuştu.