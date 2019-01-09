Yıldırım'da 5 Yılda 960 Bin Kişiye Şifa

Yıldırımlıların yaşam kalitesini yükseltmek ve refahını sağlamak için çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik çatısı altında gerçekleştirdiği hizmetleri arasında yer alan Tıp Merkezi ile sağlık alanında da ilçe sakinlerinin yüzünü güldürüyor. Türkiye'de sağlık hizmeti veren sayılı belediyeler arasında bulunan Yıldırım Belediyesi, bünyesindeki Tıp Merkezi ile Yıldırımlılara şifa dağıtıyor. Uzman hekim kadrosu, sağlık personelleri ve tüm çalışanları ile modern koşullarda hizmet veren Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi, geride kalan beş yılda 617 bin 359 poliklinik ve acil muayene, 319 bin 678 laboratuvar ve 23 bin 652 radyoloji tetkiki gerçekleştirerek toplam 960 bin 689 kişiyi sağlığına kavuşturdu. Dahiliye polikliniğinde 58 bin 487, çocuk polikliniğinde 105 bin 719, kadın doğum polikliniğinde 60 bin 802, diş polikliniğinde 30 bin 649, kulak burun boğaz polikliniğinde 58 bin 324, göz polikliniğinde 64 bin 198 ve acil polikliniğinde 221 bin 300 hastaya hizmet verilirken, aynı dönemde 17 bin 880 enjeksiyon ve pansuman işlemi, 319 bin 678 laboratuvar ve 23 bin 652 radyoloji tetkikinin yanı sıra 13 bin 25 defin hizmeti ile 14 bin 498 hasta nakil hizmeti sağlandı.

MODERN KOŞULLARDA HİZMET

Yıldırım'da asli hizmetlerin yanında doğrudan insanların yaşamına etki edecek çalışmaları gerçekleştirmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İnsanlarımızın sağlığını korumak ve hastalarımıza şifa bulmak adına sosyal belediyecilik faaliyetlerimizde sağlık yatırımlarımıza büyük önem veriyoruz. Hastane niteliklerinde koşullar, modern ekipmanlar ve uzman çalışanlarımızla Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi'mizle vatandaşlarımızın yanındayız. Yatırımın en büyüğünü insan sağlığına yapılan yatırım olarak görerek ilçemize bugüne kadar 14 aile sağlığı merkezinin yanı sıra 1 Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi, 1 gençlik ve sağlık merkezi ve 1 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi kazandırdık. Yeşilyayla Mahallesi'nde bir diğer aile sağlığı merkezimizin yapımı hızla devam ediyor. Ayrıca vatandaşlarımızdan cenazesi olanların, en zor günlerinde tüm işlemleri ücretsiz olarak sağlayarak, acılarını ve kederlerini bir nebze de olsa hafifletmeye çalışıyoruz. Bu bizim kültürümüzün ve kadim medeniyetimizin yüklediği bir görev" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler