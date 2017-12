Yıldırım'da 24 Saat Temizlik

Yıldırım Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 674 kişilik temizlik ordusu ile ilçede çöp sıkıntısı yaşanmaması için haftanın her günü kesintisiz hizmet veriyor.



'Daha temiz bir Yıldırım' sloganıyla çalışan Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 674 kişilik ekibi, günde 599 ton, yılda ortalama 220 bin ton çöp toplayarak şehri temizliyor. 69 mahalleyi 2 bölgeye ve 4 kısma ayıran Yıldırım Belediyesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günlerinde 40 kişilik bir ekip tarafından ilçeyi baştan sona temizliyor. Programda bulunan mahallelerin cadde, sokak ve boş arsaları en ince detayına kadar temizlenirken, ilgili bölgeye giren temizlik ekipleri 1 adet araç üstü süpürge makinesi, 1 adet açık kasa araç ile bölgede atıkları da topluyor. Haftanın her günü mahalle içindeki caddeleri ve cadde büyüklüğündeki sokakları rutin olarak temizlenen Yıldırım'da yeni başlatılan bu proje ile Yıldırım'da temizlenmeyen alan kalmaması hedefleniyor.



Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 69 adet çöp kamyonu, 1 adet çöp konteyneri yıkama aracı, 5 adet yol süpürme aracı, 15 adet açık kasa kamyon, 3 adet arazöz, 1 adet yol yıkama aracı, 3 adet kanal kazıyıcı yükleyici (loder) ve 1 adet pick-up, 1 adet ibadethane yıkama aracı olmak üzere toplamda 99 adet araçlık filosu temizlik çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesini sağlıyor.



Üç buçuk yıldır temizlikte öncü uygulamalara imza attıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Hemşehrilerimize daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir şehir oluşturmak adına Yıldırım'ı haftanın her günü kesintisiz olarak köşe bucak temizliyoruz. Yıldırım'da girilmedik sokak bırakmayan ekiplerimiz, günün erken saatlerinden gece yarısına kadar süren rutin temizliklerinin yanı sıra, parkların temizliğini de gerçekleştiriyor. Pazar yerleri ise çöpler alınıp süpürüldükten sonra özel deterjanlı suyla yıkanıyor.Bu noktalarda yaptığımız çalışmalar halk sağlığına doğrudan katkısı olacak çalışmalardır" dedi.



Çöp konteyneri temizliği ve bakımı konusunda da hassas davrandıklarını vurgulayan Başkan Edebali, "İhtiyaca yönelik yapılan çalışmalardaşehrimizin muhtelif yerlerine 120 litre kapasiteli plastik, 240 litre kapasiteli plastik ve 400 litre kapasiteli galvaniz çöp konteyneri ile sarı, mor, yeşil ve turkuaz renkli bin 100 litrelik çöp konteynerleri yerleştiriliyor. Araç filosuna eklenen çöp konteyneri yıkama aracıyla, Yıldırım sınırları içerisinde bulunan bütün çöp konteynerleri ortalama 15 günde bir hijyenik suyla dezenfekte ediliyor. Bakım ve onarım çalışmalarıyla da galvaniz çöp konteynerini yenileyen ekiplerimiz, çürümeye, donmaya, yanmaya, güçlü baskılara, paslanmaya ve kimyasallara dayanıklı özelliklere sahip direk tipi çöp kutusunu ilçeye kazandırıyor" diye konuştu. - BURSA