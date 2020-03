Yıldırım'da 24 saat koronavirüs mesaisi Yıldırım Belediyesi, dünyada milyonlarca insanı tehdit eden küresel salgın koronavirüse karşı tedbirlerini artırıyor.

Çin'de ortaya çıkan, tüm dünyaya hızla yayılan ve geciken önlemler nedeniyle Avrupa'nın tehdidin merkez üssü olmasına neden olan koronovirüs sebebiyle Yıldırım Belediyesi alarma geçti. Hükümetin hayata geçirdiği bir dizi önlemle beraber Yıldırım Belediyesi de ilçe sakinlerinin yoğun olarak bir araya geldiği noktalarda Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüklerinin gece-gündüz demeden gerçekleştirdiği ilaçlama ve hijyen çalışmaları ile tedbirlerini arttırdı. Geride kalan haftada çocuk oyun alanları, okul çevreleri, belediye otobüs durakları ve hastane çevrelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte Yıldırım Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlığını ön planda tutan önlemler çerçevesinde belediye hizmet binaları, pazar alanları, resmi kurumlar ve belediyeye ait ulaşım ve hizmet araçlarında ilaçlama ve temizleme çalışmalarına hız verdi. Öte yandan ilçedeki çöp konteynerlerinin de ilaçlanması ve temizlenmesini de gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, bunun yanında şehrin caddelerini ve kaldırımlarını da yıkıyor.

'HEMŞEHRİLERİMİZİN SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUZ'

Yıldırımlıların sağlığını tehdit eden tehlikeye karşı önemlerini alarak riski en aza indirmek için çalışmalarını yoğun olarak devam ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Küresel tehdit koronavirüs karşısında Hükümetimiz gayretli bir biçimde önlemlerini alıyor. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak bu tehdide karşı hemşehrilerimizin sağlığının korunmasını çok önemsiyoruz. Geride kalan haftada vatandaşlarımızın yoğun olarak bir arada bulunduğu noktalarda yaptığımız ilaçlama ve hijyen çalışmalarının ardından hizmet binalarımızda, kamu kurumlarında pazar alanlarında ve belediye hizmet araçlarımızda gece-gündüz demeden titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da düzenli olarak aile sağlığı merkezleri, okullar, camiler, parklar gibi insanların yoğun olduğu bölgelerde bu çalışmalarımız devam edecek" dedi.

VATANDAŞLARA SORUMLULUK UYARISI

Koronavirüs ile mücadele kapsamında devletin gerçekleştirdiği önlemlerin yanında her bireyin hem sevdiklerini korumak için hem de vatandaşlık görevi olarak kişisel hijyenine dikkat ederek azami özen göstermeleri gerektiğinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Koronavirüs ile mücadele konusunda hemşehrilerimiz panik yapmadan kişisel hijyenine hem kendilerinin sağlığı hem de ailelerinin ve sevdiklerinin sağlığı için azami özen göstermelidir. Toplumun bireyi olarak üzerine düşen sorumluluk doğrultusunda hijyene önem vererek salgın zincirine engel olan her vatandaşımız insani ve ahlaki olarak da ülkemizin sergilediği üst düzey mücadeleye katkı sağlamış olur. Bizler şehrin hijyeni için her türlü tedbiri alıyoruz, hemşehrilerimiz de bu kişisel hijyen konusunda önlemleri alırsa bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler