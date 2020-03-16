Yıldırım'da 24 saat koronavirüs mesaisi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yıldırım'da 24 saat koronavirüs mesaisi - Haber
Koronavirüs, Güncel

Yıldırım'da 24 saat koronavirüs mesaisi

Yıldırım Belediyesi, dünyada milyonlarca insanı tehdit eden küresel salgın koronavirüse karşı tedbirlerini artırıyor.

16.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:13
Yıldırım'da 24 saat koronavirüs mesaisi

Çin'de ortaya çıkan, tüm dünyaya hızla yayılan ve geciken önlemler nedeniyle Avrupa'nın tehdidin merkez üssü olmasına neden olan koronovirüs sebebiyle Yıldırım Belediyesi alarma geçti. Hükümetin hayata geçirdiği bir dizi önlemle beraber Yıldırım Belediyesi de ilçe sakinlerinin yoğun olarak bir araya geldiği noktalarda Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüklerinin gece-gündüz demeden gerçekleştirdiği ilaçlama ve hijyen çalışmaları ile tedbirlerini arttırdı. Geride kalan haftada çocuk oyun alanları, okul çevreleri, belediye otobüs durakları ve hastane çevrelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte Yıldırım Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlığını ön planda tutan önlemler çerçevesinde belediye hizmet binaları, pazar alanları, resmi kurumlar ve belediyeye ait ulaşım ve hizmet araçlarında ilaçlama ve temizleme çalışmalarına hız verdi. Öte yandan ilçedeki çöp konteynerlerinin de ilaçlanması ve temizlenmesini de gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, bunun yanında şehrin caddelerini ve kaldırımlarını da yıkıyor.

'HEMŞEHRİLERİMİZİN SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUZ'

Yıldırımlıların sağlığını tehdit eden tehlikeye karşı önemlerini alarak riski en aza indirmek için çalışmalarını yoğun olarak devam ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Küresel tehdit koronavirüs karşısında Hükümetimiz gayretli bir biçimde önlemlerini alıyor. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak bu tehdide karşı hemşehrilerimizin sağlığının korunmasını çok önemsiyoruz. Geride kalan haftada vatandaşlarımızın yoğun olarak bir arada bulunduğu noktalarda yaptığımız ilaçlama ve hijyen çalışmalarının ardından hizmet binalarımızda, kamu kurumlarında pazar alanlarında ve belediye hizmet araçlarımızda gece-gündüz demeden titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da düzenli olarak aile sağlığı merkezleri, okullar, camiler, parklar gibi insanların yoğun olduğu bölgelerde bu çalışmalarımız devam edecek" dedi.

VATANDAŞLARA SORUMLULUK UYARISI

Koronavirüs ile mücadele kapsamında devletin gerçekleştirdiği önlemlerin yanında her bireyin hem sevdiklerini korumak için hem de vatandaşlık görevi olarak kişisel hijyenine dikkat ederek azami özen göstermeleri gerektiğinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Koronavirüs ile mücadele konusunda hemşehrilerimiz panik yapmadan kişisel hijyenine hem kendilerinin sağlığı hem de ailelerinin ve sevdiklerinin sağlığı için azami özen göstermelidir. Toplumun bireyi olarak üzerine düşen sorumluluk doğrultusunda hijyene önem vererek salgın zincirine engel olan her vatandaşımız insani ve ahlaki olarak da ülkemizin sergilediği üst düzey mücadeleye katkı sağlamış olur. Bizler şehrin hijyeni için her türlü tedbiri alıyoruz, hemşehrilerimiz de bu kişisel hijyen konusunda önlemleri alırsa bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak Haber
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak
Komşuda koronavirüs kabusu! Bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Haber
Komşuda koronavirüs kabusu! Bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Avustralya virüsün tedavisini buldu! Vakada denendi, olumlu yanıt verdi Haber
Avustralya virüsün tedavisini buldu! Vakada denendi, olumlu yanıt verdi
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Haber
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Karantinadaki Türk sunucu isyan etti: 5 gündür test sonucumuz açıklanmıyor Haber
Karantinadaki Türk sunucu isyan etti: 5 gündür test sonucumuz açıklanmıyor
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü Haber
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun...
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili 'gizli belge' adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma...
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum...
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Ali Babacan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guido Senia Hülya Avşar Sinan Akçıl Seren Serengil
Spor Metin Oktay Berkay Şahin Bülent Uygun Sergen Yalçın Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Wuhan Futbolcu Vatandaş Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yıldırım'da 24 saat koronavirüs mesaisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 15:09:49. #1.15#