Yıldırım'da 24 saat korona virüsü mesaisi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Yıldırım, Güncel

Yıldırım'da 24 saat korona virüsü mesaisi

Yıldırım Belediyesi, dünyada milyonlarca insanı tehdit eden küresel salgın korona virüsüne karşı tedbirlerini artırdı.

16.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:47
Yıldırım'da 24 saat korona virüsü mesaisi

Yıldırım Belediyesi, dünyada milyonlarca insanı tehdit eden küresel salgın korona virüsüne karşı tedbirlerini artırdı.


Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyaya hızla yayılan korono virüsü sebebiyle Yıldırım Belediyesi alarma geçti. Hükümetin hayata geçirdiği bir dizi önlemle beraber Yıldırım Belediyesi de ilçe sakinlerinin yoğun olarak bir araya geldiği noktalarda Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüklerinin gece-gündüz demeden gerçekleştirdiği ilaçlama ve hijyen çalışmaları ile tedbirlerini artırdı. Geride kalan haftada çocuk oyun alanları, okul çevreleri, belediye otobüs durakları ve hastane çevrelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte Yıldırım Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlığını ön planda tutan tedbirler çerçevesinde belediye hizmet binaları, pazar alanları, resmi kurumlar ve belediyeye ait ulaşım ve hizmet araçlarında ilaçlama ve temizleme çalışmalarına hız verdi. Öte yandan ilçedeki çöp konteynerlerinin de ilaçlanması ve temizlenmesini de gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, bunun yanında şehrin caddelerini ve kaldırımlarını da yıkıyor.


Yıldırımlıların sağlığını tehdit eden tehlikeye karşı önemlerini alarak riski asgarie indirmek için çalışmalara hummalı bir şekilde devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Küresel tehdit korona virüsü karşısında hükümetimiz gayretli bir biçimde gerekli tedbirleri alıyor. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak bu tehdide karşı hemşehrilerimizin sağlığının korunmasını çok önemsiyoruz. Geride kalan haftada vatandaşlarımızın yoğun olarak bir arada bulunduğu noktalarda yaptığımız ilaçlama ve hijyen çalışmalarının ardından hizmet binalarımızda, kamu kurumlarında pazar alanlarında ve belediye hizmet araçlarımızda gece-gündüz demeden titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da düzenli olarak aile sağlığı merkezleri, okullar, camiler, parklar gibi insanların yoğun olduğu bölgelerde bu çalışmalarımız devam edecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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