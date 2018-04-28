Yıldırım: Cumhurbaşkanımızı Yeni Sistemin İlk Cumhurbaşkanı Olarak Seçeceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Yapılamaz' dedikleri yaparak bugünler geldik. Şimdi hedefimizi daha da büyütüyoruz. Nedir o hedef? 24 Haziran seçimlerinde inşallah partimize yakışan neticeyi alacağız, Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz.

Başbakan Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde bir konuşma yaptı. 2001 yılından bugüne kadar AK Parti'ye gönül veren herkese teşekkür eden Başbakan Yıldırım, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.

"EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZSİNİZ"

Kongrede kadınlara seslenen Başbakan Yıldırım, kadınların siyasetin asli unsuru olduğunu söyledi. Başbakan Yıldırım şöyle konuştu: AK Kadınlar sizler siyasetin, AK Parti siyasetinin asli unsurusunuz, gururusunuz. Millete hizmet yönünde genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile gece gündüz demeden her zaman fedakarca beraber yürüdünüz. Kadın kollarına bu kadar önem veren başka bir lider yok. Sizler siyasete nezaket, muhabbet, zarafet getirdiniz. AK kadınlar sizlerle gurur duyuyoruz.

Sizler şu anda vatan müdafaası için sınırlarımız içinde ve dışında görev yapan askerlerimizin anasısınız, bacısısınız, okullarda geleceğimizi inşa eden çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizsiniz. Sadece ülkemizde değil dünyanın mağdur mazlum gariplerine el uzatan sivil toplum örgütlerimizin kalbisiniz. Sizler hayatın her alanında başımızın tacı, en büyük zenginliğimizsiniz."

"TÜRKİYE TAKDİRLE KARŞILANIYOR"

Gece gündüz çalışarak milletin desteğini, teveccühünü alarak bugünlere geldiklerini ifade eden Başbakan Yıldırım,"82 milyon insanımızın derdini derdimiz bildik. Köy köy hizmet ettik. Her bir semtin insanıyla hemhal olduk. Eğitim, sağlık, adalet, güvenlik üzerine kurduğumuz anlayışla ülkemizi bu günlere getirdik. Hangi partinin seçmeni olduğuna bakmadan herkese hizmet her yere hizmet anlayışıyla çalıştık. İşte bu yüzden AK Parti Türkiye'nin neresinde olursa olsun destek görüyor, sevgi görüyor, muhabbetle karşılanıyor. İşte bu yüzden dünyanın neresini ziyaret edersek Türkiye takdirle karşılanıyor. Çünkü bu ülkede 'dünya beşten büyüktür' diyen bir lider var. Recep Tayyip Erdoğan var. Kültürümüzü yozlaştırmadan, değerlerimizi aşındırmadan, seviye kaybetmeden hep birlikte geleceğe yürüyoruz. 16 yıldır AK Parti'nin değişmeyen ilkeleri bunlardır. Bu yüzden teşkilatlarda seçim yapılır, başkanlar değişir ama AK Parti'nin kurucu ruhu asla değişmez."diye konuştu.

"SİZLER ALÇAKLARA 'DUR', DEDİNİZ"

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı kadınların verdiği mücadeleye değinen başbakan Yıldırım, "Sizler alçaklara 'dur', dediniz. Bu bayrağı indirtmediniz. Bu ezanları dindirtmediniz" dedi.

Türkiye'de kadınlara verilen öneme dikkat çeken Başbakan Yıldırım,"Bugün kamuda çalışanlarının yüzde 40'ı, hakim ve savcıların yüzde 31'i, avukatların yüzde 43'ü, üniversitelerdeki akademik personelin, hocaların yüzde 50'sini kadınların oluşturduğu bir ülkenin başbakanı olarak söylüyorum. Bunu, kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 42'den yüzde 82'ye çıktığı, yüksek öğrenim gören kadınların ve genç kızlarının sayısının yüzde 12'den 44'e çıktığı Türkiye'nin bir ferdi olarak söylüyorum. Bu güzel tablo karşısında içi sevinçle, azimle dolan bir kardeşiniz olarak ifade ediyorum. AK Parti umudunu yeşerten kadınlarımızdır. Türkiye'nin istiklalinin de istikrarının da teminatı AK Parti'dir, AK kadınlarımızdır." şeklinde konuştu.

"ŞİMDİ HEDEFİMİZİ DAHA DA BÜYÜTÜYORUZ"

İstanbul'da 1 milyon 139 bin 755 kayıtlı kadın üyelerinin olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, "Biz kalbi ülkesi için atan, sürekli büyüyen bir aileyiz. Bugüne kadar 'Yapılamaz' dedikleri yaparak bugünler geldik. Şimdi hedefimizi daha da büyütüyoruz. Nedir o hedef? 24 Haziran seçimlerinde inşallah partimize yakışan neticeyi alacağız, Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Bakınız neler oluyor? Türkiye'de mesele, Türkiye'nin geleceği değil, Türkiye'nin istikrarı değil, Türkiye'nin 2023 hedefleri değil, 2053, 2071 vizyonu değil, yapılmaya çalışılan 'Ne yapalım da ne edelim de AK Parti'yi iktidardan indirelim.' Bunun için her türlü oyuna, her türlü kumpasa, her türlü ilişkiye girenleri bugünlerde görüyoruz. AK Parti olarak sloganımız nedir? Hanımlar durmak yok yola devam. O halde durmayacağız, çalışacağız, inşallah 24 Haziran akşamı ipi göğüsleyeceğiz." şeklinde konuştu.

fotoğraflı - İstanbul