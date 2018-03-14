Yıldırım Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Görüştü
Başbakan Binali Yıldırım 6. Küresel Bakü Forumu ziyareti öncesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım 6. Küresel Bakü Forumu ziyareti öncesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Zagulba Cumhurbaşkanlığı Sarayında gerçekleşen görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çeşitli boyutları ile iki ülke arasındaki işbirliği konularının yanı sıra, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.